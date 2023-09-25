СБУ разоблачила агентов РФ, которые собирали компромат на бойцов ВСУ и сотрудников ТЦК (фото)
Известно, что задержанные отслеживали последствия воздушных ударов РФ по Харькову, а затем выходили на места "прилетов" для их фиксации и направления "отчета" оккупантам.
Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала агентурную сеть Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), которая действовала на территории Харьковщины. Об этом сообщают в СБУ.
По данным правоохранителей, подозреваемые собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением.
"Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, которые находятся на прифронтовых территориях области", — говорится в сообщении.
Наибольшее внимание, по словам сотрудников СБУ, российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.
Кроме того, задержанные отслеживали последствия воздушных ударов РФ по Харькову, а затем выходили на места "прилетов" для их фиксации и направления "отчета" оккупантам.
"В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ задокументировали преступные действия 4-х участников российской агентурной сети и задержали их по местам жительства", — добавляют правоохранители.
По данным следствия, руководство вражеской группой дистанционно осуществлял бывший местный житель, который в начале полномасштабного вторжения РФ бежал в Россию. Там, по словам СБУ, его завербовали кадровые сотрудники ГРУ и поставили задачу по созданию собственной агентурной сети в Харькове.
В ее состав он привлек четырех своих знакомых из города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия.
"Для сбора информации они объезжали местность и фиксировали пункты базирования Сил обороны или "адреса" российских воздушных ударов", — говорится в сообщении.
Собранные сведения они переправляли руководителю группы в РФ, а он предоставлял их своему "куратору" из ГРУ.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Еще одному фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей", — сообщают правоохранители.
Напомним, 22 сентября СБУ собрала доказательную базу на подсанкционного коллаборанта Вадима Первых — руководителя так называемой "телерадиокомпании "Крым", которую россияне создали на временно оккупированном полуострове. ТРК стала медийной "трибуной" для Аксенова и Сальдо.