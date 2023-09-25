"Нас карандашом записали 200-ми": боец ВСУ о бое в районе Северского Донца (видео)

Бойцы пытались спастись, поэтому разделились на 2 группы. В штабе о них долгое время не знали, потому что была потеряна связь.

На одном из участков фронта во время выполнения боевого задания в тылу врага бойцы ВСУ потеряли связь и вынуждены были разделиться на группы. Они долгое время не возвращались на базу, из-за чего их уже записали в "200-е". Об этом в интервью "Бутусов Плюс" рассказал военнослужащий ВСУ, главный сержант тактической группы "Медоед" с позывным "Квиточка" Александр Морозов.

Тактическая группа "Медоед" находилась на Луганщине. Бойцы выполняли боевую задачу и одна из групп из-за внешних обстоятельств отбилась от своих. Чтобы не выходить вместе, бойцы решили поделиться на 2 тройки.

"Нашу группу враг хотел ликвидировать и выманить на себя через связь. Тройка, которая была со мной, мы вышли на точку сбора. Другой тройки не было в течение полутора часов. Связи не было. Единственный выход был — это отойти с места столкновения с врагом немножко дальше, чтобы не обнаружить себя в дальнейшем", — рассказывает Александр Мороз.

Бойцы все время продвигались по вражеской территории и незнакомой местности, чтобы попасть на базу. Усложнялось все тем, что враг знал об их присутствии и постоянно обстреливал "медоедов". Блуждая по территории, бойцы вышли на вторую группу.

"Мы случайно выходим на моего пулеметчика и дозорного, который получил ранение в ногу — он 2 пули получил в гранатомет, и третью — в ногу, и мой пулеметчик его на себе тащил. Мне кажется, когда я увидел их, в тот момент, я, наверное, заплакал. А третий, кто с ними был — Женя, он с автоматом без связи пошел искать всех", — рассказывает Морозов.

Далее бойцам пришлось занимать оборону, чтобы "спина была прикрыта". Поскольку связь была потеряна, подразделение долгое время не могло сообщить командованию, что они живы. Поэтому бойцы приняли решение переплыть Северский Донец. Двое из них преодолели реку вплавь.

Трое остались с раненым пулеметчиком.

"Два бойца "Грех" и "Снайпер" переплыли 30 метров Северского Донца в "одних трусиках" и пошли в штаб и доложили. Нас на лодке эвакуировали. Тогда нас всех в штабе записали карандашом в 200-е", — рассказал Александр Морозов.

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