Пройти вторую линию: почему бои под Запорожьем имеют большое значение для ВСУ, — эксперт

У Сил обороны Украины, отметил полковник Петр Черник, есть стратегическая цель — выйти на оперативное пространство Северного Приазовья, где у противника нет серьезных укреплений.

Продвижение украинских сил в районе Вербового может предоставить тактическую инициативу для преодоления второй и третьей линии обороны противника. В настоящее время для ВСУ важно прорваться на этом участке фронта, так как появляется перспектива дальнейшего выхода к Азовскому морю. Об этом 25 сентября рассказал военный эксперт полковник Петр Черник в эфире телемарафона.

О продвижении Сил обороны на этом участке фронта рассказал командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью CNN.

"На левом фланге под Вербовым у нас есть прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше, не так быстро, как ожидалось. Главное – не потерять эту инициативу, чтобы не потерять это на практике, в действиях", — заявил генерал.

В этой связи эксперт отметил, что на данный момент украинские силы находятся у второй линии обороны россиян — так называемой "линии Суровикина" и ведут боевые действия, чтобы выйти на оперативное пространство в направлении Азовского моря.

"Почему это важно. Пока стоит сухая погода у нас есть все условия прикоснуться к Северному Приазовью. И каждый освобожденный населенный пункт приближает эту стратегическую цель", — пояснил полковник.

В то же время противник оказывает упорное сопротивление, и для этого у россиян есть и достаточное количество живой силы и технических средств. Но при этом Черник обратил внимание, что вторая линия российской обороны в определенной степени проще чем первая линия, которая была сильно заминирована.

Далее, подчеркнул эксперт, идет тыловая линия обороны, после которой кроме укрепленных городов Токмак и Мелитополь серьезных укреплений у россиян нет.

"Имеем надежду выйти к Приазовью", — подытожил Черник.

Ранее сообщалось, что по информации росСМИ Вооруженные силы РФ начали формировать разведывательно-штурмовые бригады для штурма укреплений и ведения разведки в ближайшем тылу противника. Эти подразделения будут оснащены легкой и тяжелой военной техникой, артиллерией и БПЛА.