Россия начала готовить армию к штурмам укрепрайонов и боям в тылу, — росСМИ

В состав новых подразделений войдут штурмовые отряды, которые должны сломать эшелонированную оборону противника, а также разведывательные подразделения, которые будут проводить разведку на тактической глубине.

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Россия начала готовить Вооруженные силы к штурмам украинских укрепрайонов и боям в тылу. Об этом пишет The Moscow Times.

В российской армии начали формировать разведывательно-штурмовые бригады для штурма укреплений и ведения разведки в ближайшем тылу противника. Новые формирования планируют включить в состав общевойсковых армий и вновь сформированных армейских корпусов.

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Организационно-штатная структура этих формирований не раскрывается. Известно, что в их составе будут штурмовые отряды, которые должны взломать эшелонированную оборону противника, а также разведывательные подразделения, которые якобы будут проводить разведку на тактической глубине.

Вновь созданные бригады обеспечат танками, легкой бронированной техникой, артиллерией и широкой номенклатурой БпЛА.

Также личный состав научат вести боевые действия в замкнутых пространствах — окопах, домах, ДОТах и ДЗОтах.

Напомним, что 24 сентября аналитики ISW сообщили, что Силы обороны смогли прорвать очередную линию обороны ВС РФ и войти в село Вербово Запорожской области.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу остановить украинское контрнаступление до начала октября.