Росія почала готувати армію до штурмів укріпрайонів та боїв у тилу, — росЗМІ

До складу нових підрозділів увійдуть штурмові загони, які мають зламати ешелоновану оборони противника, а також розвідувальні підрозділи, які будуть проводити розвідку на тактичній глибині.

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Росія почала готувати Збройні сили до штурмів українських укріпрайонів та боїв у тилу. Про це пише The Moscow Times.

У російській армії почали формувати розвідувально-штурмові бригади для штурму укріплень та ведення розвідки в найближчому тилу противника. Нові формування планують включити до складу загальновійськових армій та новосформованих армійських корпусів.

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Організаційно-штатна структура цих формувань не розкривається. Відомо, що в їхньому складі будуть штурмові загони, які мають зламати ешелоновану оборони противника, а також розвідувальні підрозділи, які нібито будуть проводити розвідку на тактичній глибині.

Новостворені бригади забезпечать танками, легкою броньованою технікою, артилерією та широкою номенклатурою БпЛА.

Також особовий склад навчать вести бойові дії у замкнутих просторах — окопах, будинках, ДОТах та ДЗОтах.

Нагадаємо, що 24 вересня аналітики ISW повідомили, що Сили оборони змогли прорвати чергову лінію оборони ЗС РФ і увійти в село Вербове Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу зупинити український контрнаступ до початку жовтня.