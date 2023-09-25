Відбили всі атаки: ЗС РФ намагаються штурмувати, але зазнають великих втрат, — Генштаб ЗСУ (карта)

Лише за минулу добу противник у районі Мар'їнки намагався 14 разів вибити українських захисників із займаних позицій. Усі спроби виявилися безуспішними.

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Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. На деяких ділянках фронту, зокрема в районі населених пунктів Вербове, Мала Токмачка, Роботине та Новоданилівка, противник намагається контратакувати, проте українські бійці відбили всі атаки, завдавши йому значних втрат. Про це 25 вересня повідомив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук.

За його словами українські захисники утримують зайняті позиції, але противник кидає в бій резерви.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці, переміщує війська, застосовує резерви", — зазначив речник.

Обстановка на Мелітпольському напрямку 19 вересня. Джерело: deepstatemap Обстановка на Мелітпольському напрямку 24 вересня. Джерело: deepstatemap

Також у Генштабі розповіли про спроби російських військ вести наступальні дії й на інших ділянках фронту. На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ успішно відбили атаки окупантів біля Богданівки та на південний схід від Білої Гори Донецької області. Противник намагався повернути втрачені позиції в районі Кліщіївки, але результату не досягнув.

У районі Авдіївки та Мар'їнки аналогічна ситуація — за минулу добу ЗС РФ намагалися 14 разів безуспішно вибити наших бійців із позицій у районі Мар'їнки.

Обстановка на Бахмуткському напрямку 19 вересня. Джерело: deepstatemap Обстановка на Бахмуткському напрямку 24 вересня. Джерело: deepstatemap

Тим часом на Куп'янському та Лиманському напрямках відносне затишшя. За інформацією Генштабу, на цій ділянці фронту російські війська наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, згідно з даними аналітиків з Інституту вивчення війни, президент РФ Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу зупинити український контрнаступ до початку жовтня і повернути Збройним силам РФ ініціативу. При цьому експерти зазначають, що в Кремлі розглядають оборонні операції російської армії як велику перемогу.