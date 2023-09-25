Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ: названо терміни, — ISW

На початку українського контрнаступу російський президент запевняв, що ЗСУ не досягнуть значних успіхів та зазнають великих втрат серед особового складу та військової техніки.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу зупинити український контрнаступ до початку жовтня. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті з посиланням на інсайдерське джерело в Кремлі.

"Путін нібито дав міністру оборони Росії Сергію Шойгу місячний термін до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на передовій, зупинити українські контрнаступи та повернути російським військам ініціативу", — йшлося в повідомленні.

Аналітики вважають, що російське військове командування може віддавати накази про безперервні контратаки, аби змусити український контрнаступ досягти кульмінації, навіть високою ціною для російського військового потенціалу.

Аналітики наголосили, що російський президент Володимир Путін визнав початок українського контрнаступу 9 червня та заявив, що ЗСУ не досягнуть значних успіхів через добре підготовлену російську оборону та зазнають великих втрат серед особового складу та військової техніки.

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"Путін і Кремль розглядають російські оборонні операції як велику перемогу на полі бою, а постійні російські контратаки дозволяють Кремлю називати ці операції індивідуальними перемогами на тлі загальної відсутності успіхів Росії на полі бою в інших місцях", — йшлося у звіті ISW.

Аналітики переконані, що таким чином Кремль намагається підірвати підтримку та довіру до ЗСУ в Україні та на Заході. Крім цього, Путін міг наказати російському військовому командуванню утримувати початкові оборонні позиції, аби створити ілюзію того, що український контрнаступ не приніс жодного тактичного або оперативного ефекту, попри підтримку західних партнерів. Зі слів аналітиків, ця тактика росіян зможе досягти успіху лише в довгостроковій перспективі, якщо ЗС РФ зможуть справді перешкодити ЗСУ прорватися та деокупувати значні території.

Нагадаємо, 22 вересня генерал, командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить український контрнаступ. З його слів, погода може стати справжньою перепоною, проте ЗСУ просуваються вперед переважно без техніки, тому погодні умови не сильно вплинуть на темпи наступу.

Військовий експерт та майор запасу Олексій Гетьман вважає, що біля Бахмута Донецької області склалися передумови, які сприятимуть швидкому звільненню населеного пункту.