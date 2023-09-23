"Витісняємо росіян": у Генштабі підтвердили успіхи ЗСУ в районі Вербового на Запоріжжі (карта)

За даними командування, Сили оборони внаслідок ефективних наступальних дій закріплюються на зайнятих рубежах і завдають окупаційним військам втрат у живій силі й техніці.

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У районі населеного пункту Вербове Запорізької області українські війська й надалі наступають, витісняючи ворога із займаних позицій. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України в Facebook.

Сили оборони внаслідок ефективних дій закріпляються на зайнятих рубежах. Російські війська не полишають спроб завдати втрат українським військам у цьому районі.

Поблизу села Роботине ворог застосував авіацію та завдав удару. Понад десять населених пунктів постраждали внаслідок мінометних і артилерійських обстрілів. Атаки зазнали Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області.

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У Генштабі зазначили, що наступальні операції тривають не тільки на Мелітопольському напрямку. На Донеччині, у районі Бахмута, українські підрозділи завдають окупаційним військам втрат в живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Фото: Deep State

Наступ ЗСУ: прорив біля Вербового

Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський 23 вересня заявив, що українські військові прорвали лінію оборони ворога поруч із населеним пунктом Вербове. Наші бійці регулярно займають нові позиції на Південному напрямку. Найближчим часом може статися великий прорив уперед. У коментарі журналістам він визнав, що українським військовим не вдається поки що звільняти території так швидко, як очікувалося, адже росіяни продовжують чинити опір.

Нагадаємо, 23 вересня мер Мелітополя повідомив про кілька вибухів у Токмаку Запорізької області. Мешканці міста підтверджують інформацію щодо потужних вибухів, які вже лунають кілька днів поспіль.