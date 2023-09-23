ЗСУ прорвали лінію оборони ЗС РФ біля Вербового, — Тарнавський (карти)

За словами командувача угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, українські військові регулярно займають нові позиції на південному напрямку. Найближчим часом може статися великий прорив уперед.

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Збройні сили України змогли прорвати лінію оборони російських окупантів поруч із населеним пунктом Вербове в Запорізькій області. Контрнаступ триває. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський у коментарі CNN 23 вересня.

За його словами, українські війська просуваються вперед, на що вказують останні події на полі бою. Крім прориву біля Вербового, український командувач передбачив ще більший прорив найближчим часом.

"На лівому фланзі (біля Вербового) ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", — заявив Олександр Тарнавський.

ЗСУ змогли прорвати ще одну лінію оборони російських окупантів на півдні Фото: DeepStateMAP ЗСУ змогли прорвати ще одну лінію оборони російських окупантів на півдні Фото: DeepStateMAP

При цьому, в коментарі журналістам він визнав, що українським військовим не вдається поки що звільняти території так швидко, як очікувалося, адже росіяни продовжують чинити опір.

Незважаючи на це, у нього немає сумнівів, що ініціатива на боці ЗСУ і вони продовжать поступово встановлювати контроль над захопленими росіянами населеними пунктами.

"Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне — не втратити цю ініціативу, яка в нас є. І, ну, не втратити це на практиці, діями", — продовжив Олександр Тарнавський.

Варто зазначити, що OSINT-аналітик підтвердив успіхи ЗСУ на півдні країни і прорив "лінії Суровікіна" біля Вербового. Примітно, що українським військовим це вдалося зробити без підтримки авіації.

У Генштабі ЗСУ ніяк не коментували прорив лінії оборони на момент публікації матеріалу. Там лише зазначили, що Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих позиціях і завдають значних втрат російським окупантам.

Нагадаємо, 22 вересня Олександр Тарнавський повідомляв, що зима не повинна зупинити контрнаступ ЗСУ. За його словами, Сили оборони мають вийти до Токмака, щоб контрнаступ був успішним. Однак ця мета — мінімум.