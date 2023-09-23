ВСУ прорвали линию обороны ВС РФ возле Вербового, — CNN (карты)

По словам командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, украинские военные регулярно занимают новые позиции на южном направлении. В ближайшее время может произойти большой прорыв вперед.

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Вооруженные силы Украины смогли прорвать линию обороны российских оккупантов рядом с населенным пунктом Вербовое в Запорожской области. Контрнаступление продолжается. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский в комментарии CNN 23 сентября.

По его словам, украинские войска продвигаются вперед, на что указывают последние события на поле боя. Помимо прорыва возле Вербового украинский командующий предсказал еще больший прорыв в ближайшее время.

"На левом фланге (возле Вербового) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", — заявил Александр Тарнавский.

ВСУ смогли прорвать еще одну линию обороны российских оккупантов на юге Фото: DeepStateMAP ВСУ смогли прорвать еще одну линию обороны российских оккупантов на юге Фото: DeepStateMAP

При этом, в комментарии журналистам он признал, что украинским военным не удается пока что освобождать территории так быстро, как ожидалось, ведь россияне продолжают сопротивляться.

Несмотря на это, у него нет сомнений, что инициатива на стороне ВСУ и они продолжат постепенно устанавливать контроль над захваченными россиянами населенными пунктами.

"Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой войне. Главное — не потерять эту инициативу, которая у нас есть. И, ну, не потерять это на практике, действиями", — продолжил Александр Тарнавский.

Стоит отметить, что OSINT-аналитик подтвердил успехи ВСУ на юге страны и прорыв "линии Суровикина" возле Вербового. Примечательно, что украинским военным это удалось сделать без поддержки авиации.

В Генштабе ВСУ никак не комментировали прорыв линии обороны на момент публикации материала. Там лишь отметили, что Силы обороны продолжают держать оборону на занятых позициях и наносят значительные потери российским оккупантам.

Напомним, 22 сентября Александр Тарнавский сообщал, что зима не должна остановить контрнаступление ВСУ. По его словам, Силы обороны должны выйти к Токмаку, чтобы контрнаступление было успешным. Однако эта цель — минимум.