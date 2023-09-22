Выход за третью линию обороны ВС РФ в Запорожской области: есть ли шанс у ВСУ дойти до Токмака

Американский Институт изучения войны считает важным признаком прогресса в контрнаступлении, прохождение украинской бронетехникой трех уровней защиты оккупантов на западе Запорожской области. Впереди еще одно серьезное препятствие — российские дивизии ВДВ, активно использующие артиллерию и авиацию, предупреждают опрошенные Фокусом военные эксперты.

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Украинским военным удалось пересечь на бронетехнике последнюю линию обороны российских захватчиков на западе Запорожской области. ВСУ прошли все три уровня защиты оккупантов, сообщил американский Институт изучения войны.

Бронетехнику ВСУ заметили к югу от противотанковых рвов и препятствий "Зубы дракона", созданных ВС РФ. Такие маневры указывают на способность украинцев обезопасить прорыв первых двух линий этого слоя, чтобы провести технику.

ВСУ подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы для выведения машин вперед. В ISW отмечают, что это важный признак прогресса украинского контрнаступления.

Прорыв ВСУ был в районе Работино без преимущества в воздухе

OSINT-аналитики проекта GeoConfirmed подтвердили успехи ВСУ на Запорожском направлении — механизированные части пересекли так называемую "линии Суровикина". Так называют систему из трех защитных линий: противотанковых траншей, бетонных пирамид "зубов дракона" и траншей. Ее автором является экс-командующий боевыми действиями в Украине Сергей Суровикин.

GeoConfirmed уточняет, что прорыв ВСУ был в районе Работино без преимущества в воздухе и в радиусе действия артиллерии ВС РФ. Суть операции сводилась к следующему: сначала вперед пошли разведчики и закрепились в траншеях, а затем пехотные подразделения. Для прорыва использовались бронеавтомобили Marder и Stryker.

Авторы подчеркивают, что спецоперация ВСУ была самой сложной.

Прорыв в Запорожской области: реально ли обойти три линии обороны ВС РФ?

По мнению военного эксперта, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, выход ВСУ за третью линию обороны противника вполне возможен.

"С теми силами и средствами, которые есть у армии Украины, данные ISW выглядят правдивыми. Британская разведка ранее анализировала три линии обороны россиян. Около 60% времени и сил ушло на первую линию, в остальных двух — по 20% на каждую", — вспомнил эксперт.

Исходя из данного соотношения, вторая и третья линии должны быть в три раза слабее. Между линиями установлены мины, но не так плотно, ведь ВС РФ создали себе коридоры для передвижений, продолжил он.

"Прорыв линии обороны делается в узком месте, далее идет бронетехника, а передовые группы атакуют тылы врага", — заключил Гетьман.

Успехи ВСУ на западе Запорожской области создаст определенные возможности для движения вперед. Все зависит от ресурсных возможностей и пока неясно, хватит ли их украинской армии, чтобы дойти до Токмака, считает полковник запаса, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

"Украинские Силы обороны противостоят на Запорожском направлении четырем дивизиям ВДВ армии РФ. Враг активно использует артиллерию и авиацию, проводит контратаки, ВСУ теряют бронетехнику", — прокомментировал он.

Пересечение "линии Суровикина", как отмечает Селезнев, дает возможность украинским бойцам отодвигать тяжелую технику ближе к другим линиям.

"В случае нехватки ресурсов для разгрома оккупантов, прорыв Сил обороны Украины может остановиться. Это касается боевых действий в районе Вербового", — заметил он.

Напомним, в Генштабе ВСУ 22 сентября заявляли о продолжении контрнаступления украинских сил по всей линии фронта. Штурмы проводили на Мелитопольском направлении и в районе Бахмута.

По данным ISW, подразделения 22-й гвардейской бригады спецназа РФ пытаются атаковать ВСУ западнее Вербового. По словам украинских солдат, которые участвуют в боях, российские войска абсолютно не мотивированы и не эффективны.