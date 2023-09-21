Прорвали "лінію Суровікіна" біля Вербового: OSINT підтвердили успіхи ЗСУ на півдні (карти)

Бійці ЗСУ здійснили від Вербовим унікальну бойову операцію, стверджує OSINT-аналітик. Їм вдалось прорвати трирівневу лінію російської оборони без підтримки авіації.

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Українське командування у крайньому звіті станом на ранок 21 вересня 2023 року підтвердило продовження наступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку. Вказується, що вдалось відбити атаку ЗС РФ у районі Роботиного у Запорізькій області, а підрозділи ЗС РФ продовжують втрачати живу силу і техніку. Між тим OSINT-розслідувачі проаналізували відео, зроблене на полі бою, і з'ясували, що є просування Сил оборони біля Вербового. Про це ідеться у дописі аналітика GeoConfirmed у Twitter.

Аналітик проаналізував відео бою штурмової бригади ЗСУ і зіставив геолокацію з даними щодо координат так званої "лінії Суровікіна". З'ясувалось, що військова техніка Сил оборони подолала перепони, які підготували військові ЗС РФ. Зі слів OSINT-аналітика, вона перетнула "лінію Суровікіна" — систему з трьох захисних ліній: протитанкових траншей, "зубів дракона" (бетонних пірамід) та траншейної системи. При цьому бійці перебували у зоні досяжності російської артилерії, яка створювала додаткові перешкоди.

Описано також, як саме діяли українські вони. Першими вперед пішли розвідники — вони закріпились у траншеях. Потім пішли піхотні підрозділи. Наголошується складність проведеної операції: досягнули балансу "між прямою вогневою підтримкою бронетехніки та достатнім протистоянням протитанкової зброї противника, перебуваючи в радіусі артилерії". Схему бою автор зобразив на малюнку, де умовно позначив події 18-19 вересня 2023 року.

В підсумку автор зазначив, що спецоперація, яку здійснили бійці ЗСУ, є найскладнішою: вони "прорвали трирівневу систему оборони без переваги в повітрі та в радіусі дії артилерії".

події під Вербовим 18-19 вересня Фото: Twitter / GeoConfirmed

Вказують координати місця бою — 47.435681,35.935325. Відстань до північно-західних меж Вербового — приблизно одного-двох кілометрів.

Також називається техніка, яку використали бійці для прориву — бронеавтомобілі Marder та Stryker. На відео видно, як бронеавтомобілі просуваються вперед, а навколо них вибухають снаряди російської артилерії.

Про успішне просування також говорить аналітик Tatarigami_UA. За його словами, прорив ЗСУ біля Вербового підтверджується і супутниковими знімками, і відео з місця подій.

Зазначимо, українське командування офіційно не розповідало про деталі бойових дій та не підтверджувало прорив "лінії Суровікіна" біля Вербового.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

Генштаб ЗСУ повідомив про успіхи Сил оборони на Запорізькому відтинку фронту. Вказується, що вдалось відбити атаку підрозділів ЗС РФ за 8 км на захід від Вербового — біля села Роботиного. Також відбили спроби ворога відновити позиції у районі Андріївки на Бахмутському напрямку.

Крім того, аналітики Інститут вивчення війни вже припускали, що бійцям ЗСУ вдалось просунутись західніше Вербового. Їхні твердження ґрунтуються на словах ексречниці Міноборони Ганни Маляр та заявах російського військкора.

Нагадуємо, російське командування вимагає від військовослужбовців брати участь у так званих "м'ясних штурмах". Місце подібних "божевільних атак" — Кліщіївка на Донеччині. Тим часом командир українського підрозділу аеророзвідки показав, як виглядає "лінія Суровікіна": з його слів, вона тягнеться "безкінечно".