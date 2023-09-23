Другий день "дискотека": мер Мелітополя повідомив про кілька вибухів у Токмаку

Мешканці міста Токмак підтверджують інформацію щодо потужних вибухів, які вже лунають кілька днів поспіль.

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Кілька гучних вибухів пролунали у тимчасово окупованому Токмаку. У Telegram мер Мелітополя Іван Федоров повідомив подробиці.

Він зазначив, що мешканці міста підтверджують інформацію. У яких саме локаціях відбулися події, він не вказав.

"В Токмаку в окупантів вже другий день "дискотека"", – заявив Федоров.

Ситуація на Запоріжжі від Генштабу ЗСУ

На Запорізькому напрямку, як йдеться у вечірньому звіті Генерального штабу від 23 вересня, Сили оборони й надалі наступають у Запорізькій області. В районі населеного пункту Вербове захисники витісняють підрозділи противника із займаних позицій, а також закріпляються на зайнятих рубежах.

Російські війська не полишають спроб завдати якомога більше втрат ЗСУ. Поблизу села Роботине ворожа авіація здійснила обстріли. Червоне, Щербаки, Залізничне, Новоандріївка, Гуляйполе, Кам'янське Запорізької області зазнали мінометних та артилерійських обстрілів.

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Нагадаємо, 22 вересня військовий оглядач Денис Попович пояснив значення Токмака для російських окупантів. З його слів, місто в Запорізькій області виявилося для противника своєрідним логістичним хабом, куди регулярно перекидалася зброя і особовий склад з окупованого півострова. Колаборанти, їхні поплічники та представники окупаційної "адміністрації" вирішили залишити населений пункт. Вони почали тікати разом із важливою документацією, хоч і до "жесту доброї волі" ще далеко.

Представник Запорізької облради Аскада Ашурбекова 18 вересня заявив, що з Токмака почали евакуювати спецслужби РФ. Раніше російські окупаційні війська використовували місто як базу для накопичення особового складу та боєкомплекту до техніки. Тепер у них немає такої можливості, адже ЗСУ під час контрнаступу стали ще ближчими.