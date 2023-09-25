Хотели осмотреть "трофей": украинский БПЛА уничтожил руководство авиаполка ВС РФ в Курске, — СМИ

В результате атаки ранения получили и погибли 5 руководителей истребительного авиаполка. Российские власти официально не сообщали о погибших или раненых в результате атаки БпЛА на авиабазу.

В воскресенье 24 сентября прогремела серия взрывов в Курске, в частности беспилотник атаковал здание ФСБ и нефтеперерабатывающий завод в районе аэродрома Халино. В ГУР Минобороны сообщают, что на аэродроме "Халино" в Курской области беспилотник взорвал руководство 14-го гвардейского истребительного авиаполка им. Жданова, пишет "Бабель".

По информации издания ранения получили или были ликвидированы:

командир 14-го авиаполка ВС РФ;

один из заместителей командира;

кілька офицеров-авиаторов;

працівники аэродрома

представник военной контрразведки ФСБ.

Сейчас разведка уточняет данные об их состоянии.

LIGA.net со ссылкой на свои источники в разведке пишет, что на вооружении авиаполка находятся самолеты Су-30СМ.

По словам собеседника издания из ГУР, мощный взрыв произошел непосредственно на взлетно-посадочной полосе. После этого с места происшествия вывозили убитых и раненых.

Украинский БпЛА якобы перехватили российские РЭБ рядом с аэродромом, и далее беспилотник был "безопасно приземлен" на взлетно-посадочную полосу.

"Для его осмотра и дальнейшей фотографии прибыло руководство авиаполка и офицеры ФСБ. Когда "уважаемая" делегация попыталась осмотреть "трофейный" БпЛА, произошла детонация боеприпаса", — рассказал источник о спецоперации ГУР.

Напомним, что БпЛА атаковали Курск. В результате атаки в Халино погибли солдаты ВС РФ. Минобороны РФ отчиталось о сбитии дрона, но один из пророссийских Telegram-каналов выразил соболезнования из-за удара по аэродрому Халино.

Ранее сообщалось, что 24 сентября беспилотники атаковали Курск в день города. Местные власти заявили о попадании БпЛА в административное здание в Центральном округе. Из-за атаки якобы крыша здания получила незначительные повреждения.