Оккупанты боятся оставаться в Крыму и бросают места своего расположения, — "Атэш"

Сейчас российские захватчики срочно ищут повсюду места временного расположения, пытаясь как можно скорее покинуть "старые" военные объекты.

Сейчас российские войска, которые дислоцируются на временно оккупированном Крымском полуострове, покидают места постоянного расположения из-за страха ударов со стороны ВСУ по военным объектам ВС РФ. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в собственном телеграм-канале.

По сообщению партизан, оккупанты везде ищут "убежище" для временного размещения, даже в хостелах и гостиницах. Например, командование севастопольского Нахимовского военного училища в ночное время передислоцирует курсантов из казарм.

"Подобное происходит во многих воинских частях. Но им не спрятаться, ведь у нас глаза и уши по всему полуострову. Оккупанты или убегут, или будут уничтожены", — отметили в "Атэш".

Партизаны также призвали жителей Севастополя сообщать о местах размещения оккупантов.

Удары по военным объектам РФ в Крыму

В последнее время на территории временно оккупированного Крыма практически ежесуточно раздаются взрывы — днем и ночью:

22 сентября сообщалось о "прилетах" по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе, а также в других частях полуострова;

14 сентября в Евпатории была уничтожена система С-400 "Триумф", которая стоит 1,2 миллиарда долларов;

13 сентября ракетный удар по "Севморзаводу" уничтожил большой десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону".

Кроме того, Фокус писал, что означает удар по штабу ЧФ России и уничтожение командного пункта в Верхнесадовом.

Напомним, что впервые удар по штабу ЧФ РФ был нанесен еще в июле 2022 года. Дата была выбрана очень символично, в тот день в Крыму готовились отмечать День ВМФ.