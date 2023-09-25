Ни медицины, ни продуктов: Мариуполь не готов к отопительному сезону, — журналист (видео)

По словам Николая Осиченко, россияне вынудили жителей оккупированных территорий фактически выживать, ведь ситуация в городе катастрофическая.

Российские оккупанты не могут обеспечить жителей захваченных городов Украины базовыми потребностями. Мариуполь фактически не готов к отопительному сезону. Об этом рассказал президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко в эфире телеканала Freedom 25 сентября.

По его словам, последние 19 месяцев жители оккупированного города вынуждены фактически выживать. Связано это с тем, что российские военные принесли на эту территорию полную катастрофу в сферах медицины и социальной жизни.

"Город к отопительному сезону не готов абсолютно. И вот это будет страшно именно на фоне отсутствия качественной медицины, отсутствия доступа к продуктам питания", — заявил Николай Осиченко.

Отдельно было отмечено, что котельные не работают, а трубы и теплосети в крайне плачевном состоянии. В Мариуполь также стало больше приезжать российских трудовых мигрантов.

Приезжих более 60 тысяч человек, а по некоторым данным и вовсе количество может достигать 100 тысяч. Россия продолжает делать все, чтобы сменить население украинских городов на своих людей.

"То есть Россия делает абсолютно удобные условия для того, чтобы туда ехали гастарбайтеры. И они туда едут, они с удовольствием везут туда семьи, бабушек, дедушек, детей. Очень много людей стало в городе, за счет мигрантов, то намного больше, чем было той зимой и электросети, которые будут нагружены отопительными приборами не выдержат, они лягут", — продолжил Николай Осиченко.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что российские оккупанты выселяют мариупольцев из домов. Советник мэра Петр Андрющенко отметил, что противник хочет переоборудовать жилье под казармы для Вооруженных сил Российской Федерации и призвал местных жителей не выселяться из своих домов, ведь в случае громкого скандала решение может измениться.