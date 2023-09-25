Обещали "вернуть": Гвардия наступления "затрофеила" на Запорожье вражеские РПГ и "Утес" (видео)

Бригада "Червона Калина" захватила позиции ВС РФ и пополнила список трофеев российскими пулеметом и гранатометом. Один из защитников добавил, что в результате штурма у захватчиков "взрывается".

Бойцы бригады "Червона Калина" Гвардии наступления захватили позиции российских оккупантов и "затрофеили" вражеское оружие — станковый пулемет НСВ-12,7 "Утес" и ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Соответствующими кадрами с передовой 25 сентября поделилась пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Кадры штурма сняты на Запорожском направлении, где гвардейцы, в составе Сил Обороны Украины, продолжают наступательные действия", — отметили в МВД.

Защитники пообещали "вернуть" снаряды и пули "вовремя и в полном объеме".

"Это еще не полные результаты нашего штурма. Там взрывается", — говорит на кадрах один из бойцов "Червоной Калины".

Напомним, 25 сентября у российских оккупантов тоже "взрывалось". Во временно оккупированном городе Сорокино Луганской области начали детонировать вражеские снаряды после попадания в склад боекомплектов. В соцсетях сообщили, что на место удара направились "скорые", а от местного завода "Юность" осталась только половина.

Центр стратегических коммуникаций поделился видео работы аэромобильного батальона 95 отдельной десантно-штурмовой бригады на передовой. Воины с помощью беспилотников уничтожили личный состав и военную технику ВС РФ. После точных ударов Сил обороны вражеские машины охватывает огонь, и впоследствии они взрываются.