Военные медики Польши и Украины создадут совместный хаб для помощи и обмена опытом

Для польских специалистов опыт в контексте войны в Украине побудил к серьезным изменениям и радикальному изменению взглядов на военную медицину.

Польша и Украина начали создание совместного военно-медицинского хаба, целью которого будет предоставление практической помощи с обеих сторон и обмен опытом, что сверхважно в военных условиях. Об этом рассказал директор Военно-медицинского института в Варшаве, генерал Гжегож Гелерак в комментарии информагентству "Укринформ". Такое решение, по словам польского генерала, было принято во время встречи представителей Вооруженных сил Украины и Польши на уровне руководителей медицинских звеньев. Кроме того, был определен план сотрудничества и график дальнейших действий.

Гелерак отметил, что основой успешного функционирования хаба будет анализ информации относительно характера, рода и масштабов санитарных потерь, имеющих место во время боевых действий в Украине.

"С другой стороны мы предоставим доступ к нашим знаниям и возможностям, которые мы имеем благодаря реализации ряда исследовательских проектов, касающихся, например, автономных платформ эвакуации раненых, методов и способов лечения разного рода ранений на поле боя, в частности ожогов. Мы готовы сотрудничать, чтобы на основании украинского и польского опыта и возможностей в перспективе ближайших 3-5 лет мы вместе создали большой хаб военно-медицинской службы", — подчеркнул директор Военно-медицинского института.

Кроме того, генерал Гелерак сообщил, что Польша готова оказывать медицинскую помощь Украине в нескольких измерениях.

"Во-первых, мы хотим лечить раненых украинских военных, особенно в областях медицины, которые для Украины сейчас являются сложными. Например, челюстно-лицевая хирургия для вас сегодня является значительным вызовом. Параллельно с лечением украинских военных мы хотим обучать ваш персонал, чтобы вы становились автономными в этой сфере", — отметил польский военный медик в комментарии информагентству.

Польский генерал упомянул также об опыте польских медиков в лечении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), который они имеют после пребывания польских военных в Афганистане и Ираке. При этом он отметил, что сейчас около десяти групп украинских врачей уже прошли в Военно-медицинском институте в Варшаве и на территории Украины тренинги и курсы по противодействию ПТСР.

Особенно акцентировал Гелерак, пишет агентство, на том, что медицинский опыт в контексте войны в Украине стал для поляков настоящим "коперниканским переворотом", который имеет в основе радикальное изменение взглядов, что побудило их к серьезным действиям.

"Для нас знания с войны в Украине — это как коперниканский переворот. Мы радикально меняем свой подход к тому, как должно выглядеть медицинское обеспечение во время боевых действий", — подчеркнул польский медик.

Он уточнил, что глубокого переосмысления требует вопрос, на каком этапе и какого типа медицинскую помощь следует оказывать раненным военным.

"Это уже не системы, направленные не эвакуацию раненых в течение многих часов, а оказание помощи близко к линии фронта, обеспечение квалифицированной врачебной помощи как можно быстрее. Для нас это совершенно новый опыт, особенно если принимать во внимание украинский опыт организации медицинских пунктов, когда эти пункты становятся целями атак со стороны России", — констатировал Гелерак.

Напомним, Фокус писал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей.

Кроме того, мы сообщали, что качественными турникетами в сентябре было обеспечено лишь 5% потребностей ВСУ. К тому же из-за сложной местности и постоянных обстрелов эвакуация раненых затягивается аж на 8 часов.