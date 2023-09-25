Боевой робот или очередная "страшилка": армия РФ ожидает новую боевую машину "Зубило"

Броневик оснащен 23-мм спаренной пушкой ЗУ-23-2, которая обеспечивает большую интенсивность огня. Предположительно машина будет участвовать в первых волнах атак, однако ее боевая эффективность при этом остается под вопросом.

Российские вооруженные силы готовятся принять в свои ряды новую боевую машину десанта под названием "Зубило". Эта инновационная беспилотная наземная машина, которая была представлена на форуме "Армия 2023" является штурмовым роботом, предназначена для ведения боевых действий, а также для доставки боеприпасов, перевозки грузов, эвакуации раненых и даже для обеспечения энергией радиостанций и квадрокоптеров. Об особенностях нового "супероружия" российского военопрома рассказали 25 сентября обозреватели Bulgarian Military.

Броневик разработан на татарстанском предприятии "Ремдизель", а первые испытания намечены на весну 2024. По имеющимся данным, существует как минимум один действующий прототип этой роботизированной машины, поэтому есть только общие сведения о ее тактико-технических характеристиках.

Что известно о новой российской БМД

Бронирование

По данным источников издания, броня российского беспилотного штурмовика "Зубило" выполнена преимущественно из композиционных материалов. Как правило, они включают в себя комбинацию металлов, таких как сталь или алюминий, и высокопрочных волокон — кевлар или углеродное волокно.

Помимо стандартного бронирования, машина предположительно будет оснащена дополнительными защитными элементами в виде динамической защиты от кумулятивных снарядов. Эксперты полагают, что защита БМД будет адаптирована с учетом меняющихся угроз.

Вооружение

Основным вооружением бронемашины "Зубило" является 23-мм спаренная пушка ЗУ-23-2. Однако здесь имеются вопросы, так как в представленной на выставке модели не видно прицельного приспособления. Между тем эта пушка имеет скорострельность 200 выстрелов в минуту на ствол, что позволяет вести огонь по целям с большой интенсивностью.

Боевой модуль БМД "Зубило"

Тактико-технические характеристики БМД

ЗУ-23-2 эффективна против целого ряда воздушных целей, включая самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты и подходит для ведения огня на дистанции до 2,5 км. Фугасно-зажигательные снаряды имеют высокую начальную скорость, что позволяет эффективно поражать цели, движущиеся на большой скорости.

Управление

Обозреватели пишут, что главной интригой броневика — количество операторов, которые будут управлять роботизированным комплексом. Известно, что зенитка ЗУ-23-2 управляется двумя операторами, поэтому предполагается, что "Зубило" потребует минимум двух человек для управления.

Также пока не раскрыты подробности в плане передачи и обработке информации, и будет ли машина действовать самостоятельно или в составе механизированных формирований.

"Тот факт, что "Зубило" является роботом, позволяет предположить, что в боевой обстановке эта система будет принесена в жертву первой, приняв на себя первые волны атаки. Но это, в свою очередь, ставит другой вопрос — насколько эффективным броневик будет на поле боя", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы показали работу пулемета с дистанционным управлением. Пулемет способен сделать более 700 выстрелов в минуту, при этом боец-оператор будет находиться в безопасном месте и управлять на расстоянии с помощью джойстика.