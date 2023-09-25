"Чтобы мы все могли оценить": в России требуют показать командующего ЧФ РФ живого или мертвого

Российский пропагандист Марков выразил недоверие информации украинских СМИ и пожелал получить правдивую информацию от российских информресурсов относительно гибели адмирала.

В России переживали, что Минобороны РФ, как всегда, скрывает правду от граждан, в том числе и о потерях в результате ракетной атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе. Поэтому в сети начали требовать предъявить им живого или мертвого командующего Черноморского флота Виктора Соколова, о котором украинские СМИ сообщили, что он погиб. С таким требованием к российским властям в своем телеграм-канале обратился пропагандист Сергей Марков.

Он отметил, что не может верить сообщениям украинских СМИ о гибели адмирала.

"Наша информационная система пока молчит и толкает миллионы наших людей в объятия враждебных России информсетей. Хотелось бы получать от нашей информсистемы информацию быстрее. Чтобы мы все могли оценить, что она более правдивая. Мы все ждем простой и явной информации о командующем Черноморского флота России", — написал он.

Публикация набрала немало смайликов с улыбками, а подписчики канала в основном выразили недоверие информации, которую обнародует Министервство обороны РФ.

Напомним, что в ССО ВСУ сообщили, что в результате попаданий по зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе погибли 34 офицера. Среди них командующий Черноморского флота России — адмирал Виктор Соколов.

Также сообщалось, что ликвидированный Виктор Соколов имел самое высокое звание, среди всех офицеров, ликвидированных в Украине. Удар пришелся как раз в момент заседания командования флотом.