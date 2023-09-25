Повестка через почту: можно ли игнорировать письма от ТЦК и оповещения через почтовый ящик

Представители военкоматов могут рассылать повестки по почте. Адвокат Антон Маринич объяснил, в каких случаях после таких извещений военнообязанные могут не приходить в ТЦК и не бояться наказания за это.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения, и военнообязанные могут получать повестки по почте — в формате заказного письма или просто через почтовый ящик. Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина" ответил, можно ли игнорировать такие оповещения.

Он заверил, что повестки, предоставленные через почтовые ящики, не считают правильным методом оповещения призывников. Это объясняется тем, что в таком случае военнообязанный не может лично расписаться в получении документа.

"Бывает, что повестки приходят на почты по старым адресам регистрации клиентов. Тогда или арендаторы, или новые домовладельцы сообщают, что им пришли такие документы. Повестки в почтовые ящики могут присылать, чтобы напомнить военнообязанным, что у них есть обязанность даже без повестки в отдельных случаях явиться в ТЦК", — рассказал Маринич.

Юрист подчеркнул, что ответственности за неявку в ТЦК после такой повестки нет, но и игнорировать ее не стоит. Также многое зависит от того, что именно это за письмо. В частности, если приходит заказное письмо, то человек должен лично посетить почту и расписаться в его получении.

"Если направляется письмо с описью вложения, где указано, что это повестка для конкретного лица, и при этом человек ее лично получил, считаю, что это будет считаться надлежащим способом оповещения. Ведь в таких случаях военкомат тогда будет иметь подтверждение (второй экземпляр описи и накладную с трек-номером), что документ получил именно этот человек", — отметил адвокат.

Однако в случае с обычным письмом в почтовом ящике, по мнению Маринича, ответственность будет отсутствовать. Это связано с отсутствием гарантий, что повестку получил тот, кому она должна была быть выдана.

Напомним, юрист Антон Маринич ответил, могут ли мобилизовать сразу нескольких членов одной семьи.

Также адвокат Антон Маринич объяснил, могут ли представители ТЦК задерживать военнообязанных и является ли для этого основанием агрессивное поведение при получении повестки.