В каких случаях военкомы могут задержать мужчину при вручении повестки: ответ юриста

Агрессивное поведение при отказе от повестки — не является основанием для задержания. При попытке задержать вне правовых методов нужно жаловаться в несколько органов одновременно.

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Представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут задерживать военнообязанных граждан, которые отказываются от получения повестки, однако для этого есть условие. Об этом сообщил адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии РБК-Украина.

Адвокат отметил, что военкомы могут задерживать военнообязанных, но только при определенном нарушении и с полицией. Если человек отказывается получать повестку, но ведет себя агрессивно — это не является основанием для задержания, рассказал Маринич.

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По его словам, в случае задержания военнообязанного гражданина вне правовых методов стоит звонить в несколько органов одновременно. А именно жаловаться на действия правоохранителей можно в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Можно обращаться и в полицию в зависимости от того, какой состав работает: или только ТЦК, или это ТЦК и полиция одновременно. В случае если есть откровенное нарушение со стороны представителей правоохранительных органов, стоит жаловаться в разные органы", — пояснил адвокат.

Кроме этого, в Украине существуют уполномоченные лица или патрули, в состав которых входят представители Нацполиции и Нацгвардии. Они должны быть назначены комендантом, который должен издать приказ или другие распорядительные документы с информацией о том, что именно могут делать эти лица. Существуют две постановки, определяющие действия этих уполномоченных людей во время военного положения. В частности, это может быть работа на блокпостах, осмотр жилья, служебных помещений и вещей.

Напомним, полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко рассказал, что представители военкоматов не имеют права на выдачу повесток в общественном транспорте. В частности, остановка автобусов или маршруток с целью вручения повесток является нарушением закона.

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