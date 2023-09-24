У яких випадках військкоми можуть затримати чоловіка при врученні повістки: відповідь юриста

Агресивна поведінка під час відмови від повістки — не є підставою для затримання. При спробі затримати поза правовими методами потрібно скаржитися в декілька органів одночасно.

Related video

Представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть затримувати військовозобов'язаних громадянин, які відмовляються від отримання повістки, проте для цього є умова. Про це повідомив адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі РБК-Україна.

Адвокат зазначив, що військкоми можуть затримувати військовозобов'язаних, але лише при певному порушенні та з поліцією. Якщо чоловік відмовляється отримувати повістку, але поводиться агресивно — це не є підставою для затримання, розповів Маринич.

Важливо

Мобілізація в Україні: чи можуть співробітники ТЦК видати повістку через родичів

З його слів, у випадку затримання військовозобов'язаного громадянина поза правовими методами варто дзвонити в декілька органів одночасно. А саме скаржитися на дії правоохоронців можна в Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Можна звертатися і в поліцію залежно від того, який склад працює: чи тільки ТЦК, чи це ТЦК і поліція одночасно. У випадку якщо є відверте порушення з боку представників правоохоронних органів, варто скаржитись в різні органи", — пояснив адвокат.

Крім цього, в Україні існують уповноважені особи або патрулі, до складу яких входять представники Нацполіції та Нацгвардії. Вони повинні бути призначені комендантом, який повинен видати наказ або інші розпорядні документи з інформацією про те, що саме можуть робити ці особи. Існують дві постановки, що визначають дії цих уповноважених людей під час воєнного стану. Зокрема, це може бути робота на блокпостах, огляд житла, службових приміщень та речей.

Нагадаємо, полковник Запорізького обласного ТЦК і СП Андрій Гуренко розповів, що представники військкоматів не мають права на видачу повісток у громадському транспорті. Зокрема, зупинка автобусів чи маршруток з метою вручення повісток є порушенням закону.

Адвокатка Марина Бекало розповіла, як чоловікам, яких виключили з військового обліку, виїхати за кордон та які документи показати прикордонникам.