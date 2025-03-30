Масована нічна атака російських БПЛА по Україні: що відомо про наслідки ударів (фото, відео)

У ніч на 30 березня Росія запустила по українських містах 111 безпілотників, внаслідок чого постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Донецька області.

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, росіяни атакували балістичною ракетою та 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Підтверджено збиття 65 ударних БпЛА. Стільки ж дронів-імітаторів було без негативних наслідків локаційно втрачено.

Внаслідок атаки ЗС РФ постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина.

Харківська область

Під час масованої атаки БПЛА влучання були зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах Харкова, — повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки загинули 67-річний чоловік та 70-річна жінка, а 25 людей отримали поранення різного ступеня важкості, пізніше повідомив посадовець.

Наслідки влучання БПЛА в будинок Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Він уточнив, що постраждало пʼятеро дітей від 5 до 17 років, 15-річна дівчина перебуває у важкому стані в лікарні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни, цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, завдали удару по військовому госпіталю. БпЛА пошкодив будівлю медичного закладу та розташовані поруч житлові будинки.

Важливо

У Харкові росіяни вдарили по військовому госпіталю: є постраждалі, — Генштаб (фото)

За попередніми даними, постраждали військовослужбовці, які проходили лікування у медичному центрі.

У ДСНС повідомили, що ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Холодногірському, Шевченківському та Київському районах міста, внаслідок чого виникло 6 осередків займання. Зруйновані приватні житлові будинки, пошкоджені офісні будівлі, медзаклад, торгівельні об'єкти, гаражі та автомобілі. Одне з влучань сталося безпосередньо у приватний житловий будинок, який повністю зруйновано.

З-під завалів рятувальники деблокували постраждалого чоловіка та тіло загиблої жінки. Загалом за попередніми даними внаслідок ворожого обстрілу 2 особи загинуло, 25 постраждало.

Сумська область

Місцева влада про наслідки нічної атаки дронів на момент виходу матеріалу не повідомляла. У регіональній поліції натомість поінформували, що протягом минулої доби російські окупанти здійснили масований обстріл 48 населених пунктів області, завдавши понад 250 ударів із різних видів озброєння.

Після ворожого удару на Сумщині Фото: Національна поліція

Унаслідок обстрілів загинула 63-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення. Також пошкоджено 6 приватних будинків, легковий автомобіль та базу відпочинку в Охтирському районі.

Представники місцевої влади та екстрені служби Донецької та Одеської областей про наслідки масованої атаки БПЛА не повідомляли. Натомість начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець поінформував, що у межах регіону знищено 21 російський БпЛА, потерпілих немає. На Звенигородщині пошкоджено вікна в кількох будинках, а на Уманщині сталося займання сухої рослинності через падіння уламків.

У Полтавському районі, як своєю чергою повідомив керівник регіону Володимир Когут, унаслідок падіння уламків було зафіксовано загоряння сухої трави на відкритій місцевості, пошкоджено покрівлю та скління приватного будинку.

Наслідки падіння уламків БПЛА Фото: t.me/poltavskaOVA

Незначних пошкоджень зазнала адміністративна будівля дитячого табору та лінія електропередач, внаслідок чого без світла залишилися 16 абонентів. Легких травм зазнала жінка, якій медики надали допомогу на місці.

На Кіровоградщині, повідомив глава ОВА Андрій Райкович, після відпрацювання по ворожих БПЛА уламки впали в одній з громад Голованівського району, спричинив пожежу на відкритій місцевості. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що військові Повітряного командування "Схід" знищили два російські безпілотники.

Нагадаємо, увечері 29 березня сталася масована атака "Шахедів" по Харкову.