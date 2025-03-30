Массированная ночная атака российских БПЛА по Украине: что известно о последствиях ударов (фото, видео)

В ночь на 30 марта Россия запустила по украинским городам 111 беспилотников, в результате чего пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Донецкая области.

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Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, россияне атаковали баллистической ракетой и 111-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА. Столько же дронов-имитаторов было без негативных последствий локально потеряно.

В результате атаки ВС РФ пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Донецкая области.

Харьковская область

Во время массированной атаки БПЛА попадания были зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах Харькова, — сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате атаки погибли 67-летний мужчина и 70-летняя женщина, а 25 человек получили ранения различной степени тяжести, позже сообщил чиновник.

Последствия попадания БПЛА в дом Фото: Олег Синегубов / Telegram

Он уточнил, что пострадали пятеро детей от 5 до 17 лет, 15-летняя девушка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне, цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, нанесли удар по военному госпиталю. БпЛА повредил здание медицинского учреждения и расположенные рядом жилые дома.

Важно

В Харькове россияне ударили по военному госпиталю: есть пострадавшие, — Генштаб (фото)

По предварительным данным, пострадали военнослужащие, которые проходили лечение в медицинском центре.

В ГСЧС сообщили, что враг нанес массированный обстрел ударными беспилотниками по Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районам города, в результате чего возникло 6 очагов возгорания. Разрушены частные жилые дома, повреждены офисные здания, медучреждение, торговые объекты, гаражи и автомобили. Одно из попаданий произошло непосредственно в частный жилой дом, который полностью разрушен.

Из-под завалов спасатели деблокировали пострадавшего мужчину и тело погибшей женщины. Всего по предварительным данным в результате вражеского обстрела 2 человека погибли, 25 пострадали.

Сумская область

Местные власти о последствиях ночной атаки дронов на момент выхода материала не сообщали. В региональной полиции проинформировали, что за прошедшие сутки российские оккупанты осуществили массированный обстрел 48 населенных пунктов области, нанеся более 250 ударов из различных видов вооружения.

После вражеского удара на Сумщине Фото: Национальная полиция

В результате обстрелов погибла 63-летняя женщина, еще два человека получили ранения. Также повреждены 6 частных домов, легковой автомобиль и база отдыха в Ахтырском районе.

Представители местной власти и экстренные службы Донецкой и Одесской областей о последствиях массированной атаки БПЛА не сообщали. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец проинформировал, что в пределах региона уничтожен 21 российский БПЛА, пострадавших нет. В Звенигородском районе повреждены окна в нескольких домах, а в Уманском произошло возгорание сухой растительности из-за падения обломков.

В Полтавском районе, как в свою очередь сообщил руководитель региона Владимир Когут, в результате падения обломков было зафиксировано возгорание сухой травы на открытой местности, повреждена кровля и остекление частного дома.

Последствия падения обломков БПЛА Фото: t.me/poltavskaOVA

Незначительные повреждения получило административное здание детского лагеря и линия электропередач, в результате чего без света остались 16 абонентов. Легкие травмы получила женщина, которой медики оказали помощь на месте.

В Кировоградской области, сообщил глава ОВА Андрей Райкович, после отработки по вражеским БПЛА обломки упали в одной из громад Голованевского района, вызвав пожар на открытой местности. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что военные Воздушного командования "Восток" уничтожили два российских беспилотника.

Напомним, вечером 29 марта произошла массированная атака "шахедов" по Харькову.