"За каждым углом могут быть россияне": в ВСУ рассказали о тактике боев за Бахмут

Силы обороны очень тщательно планируют операции для деоккупации Бахмута, а подходы к освобождению города будут совсем другими, из-за работы артиллерии и авиации, говорит Илья Евлаш.

Силы обороны Украины не применяют тактику лобовых атак для деоккупации Бахмута, поскольку берегут личный состав. Об этом в комментарии "Еспресо" 25 сентября сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

По его словам, вокруг Бахмута идут ожесточенные бои, а на северном фланге ВС РФ заминировали территорию, в частности, вблизи населенного пункта Дубово-Васильевка. Здесь оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ и активно обороняются. В самом же Бахмуте оккупанты удерживают несколько тысячную группировку.

Представитель Восточной группировки отметил, что Силы обороны очень тщательно планируют операции для деоккупации города Бахмут.

"Оккупанты пытаются сосредотачиваться в городской застройке Бахмута. Ведь в городской застройке гораздо труднее вести бои. Они это знают. Поэтому тактика боев здесь совсем другая. В городе ведутся совсем другие бои, когда за каждым углом могут быть россияне. К тому же здесь ведется активная работа артиллерии и авиации противника. Поэтому подходы к освобождению этого города будут совсем другими. Никто лобовыми атаками не будет освобождать Бахмут", — сказал он.

Илья Евлаш отметил, что командование ВСУ бережет своих людей и обращает внимание на планирование и асимметричный подход для освобождения Бахмута.

Напомним, что ВС РФ изменили логистику на Бахмутском направлении. По состоянию на конец сентября, противник принял решение перебросить большую часть логистической нагрузки. Для этого интенсивно используются трассы Попасная — Бахмут и Соледар — Бахмут.

Ранее сообщалось, что ВСУ оттесняют оккупантов от Клещеевки. Россияне постепенно отходят на дальние позиции от железной дороги, ведь не выдерживают сопротивления ВСУ.