Идут бои в районе железной дороги: ВСУ оттесняют оккупантов от Клещиевки (видео и карта)

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Ильи Евлаша, россияне теряют постепенно контроль над важными объектами на Бахмутском направлении. Аналитики из DeepState подтвердили это.

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Российские оккупанты вынуждены постепенно отступать из окраин населенного пункта Клещиевка на Бахмутском направлении. Контрнаступление ВСУ приносит свои плоды. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода" 22 сентября.

По его словам, недалеко от железной дороги, которая используется противником для поставки российских сил и техники, продолжаются тяжелые бои. Россияне постепенно отходят на дальние позиции, ведь не выдерживают сопротивления ВСУ.

"Сейчас там идут тяжелые бои в районе железной дороги. Железная дорога также находится под постоянными артиллерийскими выстрелами как их, так и нашими. Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу", — заявил Илья Евлаш.

Отдельно спикер Восточной группировки ВСУ отметил, что украинские защитники пытаются закрепиться на этом участке фронта, чтобы оккупанты не смогли больше продвигаться по этому направлении. Соответственно, для этого необходимо заполучить полный контроль над железной дорогой.

Контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении: подробности

Аналитики из DeepState также подтвердили, что противник отходит дальше от населенного пункта Клещиевка. На опубликованной в сети карте можно увидеть, что освобожденная зона под Бахмутом расширяется.

Также аналитики подтвердили контроль ВСУ над трассой Бахмут-Горловка, поэтому для российских оккупантов крайне опасно передвигаться по этому направлению, ведь это приводит к большим потерям для них.

Украинцам рассказали, как проходит контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении Фото: DeepStateMAP

Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский пообещал освободить Бахмут и еще два важных города в ходе контрнаступления, однако о каких населенных пунктах или направлениях идет речь — глава государства уточнять не стал.