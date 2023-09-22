Тривають бої в районі залізниці: ЗСУ відтісняють окупантів від Кліщіївки (відео та карта)

За словами спікера Східного угруповання ЗСУ Іллі Євлаша, росіяни втрачають поступово контроль над важливими об'єктами на Бахмутському напрямку. Аналітики з DeepState підтвердили це.

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Російські окупанти змушені поступово відступати з околиць населеного пункту Кліщіївка на Бахмутському напрямку. Контрнаступ ЗСУ приносить свої плоди. Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода" 22 вересня.

За його словами, неподалік залізниці, яка використовується противником для постачання російських сил і техніки, тривають важкі бої. Росіяни поступово відходять на далекі позиції, адже не витримують опору ЗСУ.

"Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця також перебуває під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю", — заявив Ілля Євлаш.

Окремо речник Східного угруповання ЗСУ наголосив, що українські захисники намагаються закріпитися на цій ділянці фронту, щоб окупанти не змогли більше просуватися цим напрямком. Відповідно, для цього необхідно отримати повний контроль над залізницею.

Контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку: подробиці

Аналітики з DeepState також підтвердили, що противник відходить далі від населеного пункту Кліщіївка. На опублікованій у мережі карті можна побачити, що звільнена зона під Бахмутом розширюється.

Також аналітики підтвердили контроль ЗСУ над трасою Бахмут-Горлівка, тому для російських окупантів вкрай небезпечно пересуватися цим напрямком, адже це призводить до великих втрат для них.

Українцям розповіли, як проходить контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський пообіцяв звільнити Бахмут і ще два важливі міста під час контрнаступу, однак про які населені пункти або напрямки йдеться — глава держави уточнювати не став.