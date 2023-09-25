Корректировщик ударов войск РФ по Запорожью получил пожизненное заключение, — СБУ (фото)

Российский шпион осуществлял отправку информации в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.

Агент ФСБ, который наводил и корректировал ракетные удары российских захватчиков по критической и оборонной инфраструктуре Запорожья, получил пожизненное заключение. Пресс-служба СБУ сообщила подробности.

Российские спецслужбы завербовали мужчину, который работал на местном оборонном предприятии, после начала полномасштабного вторжения россиян на территорию нашего государства. Его задачей была передача разведанных захватчикам. Агент осуществлял отправку информации в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.

У него во время обысков у него изъяли мобильный телефон и компьютерную технику. Он ее использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов из РФ.

На объекты энергетического комплекса области нарушитель скорректировал серию воздушных атак агрессора. После вражеских ударов российский агент фиксировал на местности последствия "прилетов". Впоследствии он отправлял соответствующую информацию.

Во время спецоперации на прифронтовой территории региона контрразведчики СБУ его и задержали. Это произошло в ноябре 2022 года. Уже в 2023 году судебная инстанция признала его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Напомним, 25 сентября на территории Ивано-Франковска задержали агитаторку РФ. Женщина оправдывала российскую агрессию распространяя выдумки о том, что "украинские города основала Россия, а войну начала Украина". Также она называла украинцев "оккупантами". По ее словам, "крымчане довольны аннексией", а Мариуполь захватчики превратили в "образцовый город".

В Славянске 19 сентября правоохранители задержали корректировщицу РФ. Она шпионила за техникой ВСУ из окна. Больше всего врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые задействованы в контрнаступлении под Бахмутом.