Четвертая атака за сутки: дизельный завод в Брянске оказался под ударом БПЛА

Местные власти сообщили, что беспилотники якобы были сбиты, однако жители города выложили кадры, где со стороны предприятия виден густой столб дыма.

Дизельный завод в Фокинском районе российского города Брянск был атакован беспилотниками, после чего там начался пожар. Последствия атаки были опубликованы во второй половине 25 сентября на местных Telegram-каналах.

На обнародованных кадрах можно увидеть столб дыма, поднимающегося со стороны предприятия, а местные жители говорят о звуках взрывов.

На одном из видео местная жительница утверждает, что беспилотник был сбит, а чуть ранее сообщалось, что в черте города "что-то упало" и полиция оцепила территорию, не пропуская никого.

Местные власти обвинил в происшествие Вооруженные силы Украины. В частности, губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram, что украинские силы пытались атаковать Брянск с помощью беспилотника, однако ПВО уничтожила его на подлете к городу.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат уничтожен на подлете к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — сообщил чиновник.

За сегодняшний день это четвертая атака по территории Брянской области. По данным канал SHOT, 25 сентября около четырех часов утра из стрелкового оружия якобы были сбиты два БПЛА самолетного типа у села Лесное, что в 70 км от российско-украинской границы. Сообщается, что дроны летели к логистическому центру с резервуарами хранилища топлива. Один упал на территорию склада, второй упал за здание и сдетонировал.

Через некоторое время под артиллерийский удар попал пропускной пункт Погар на шоссе в километре от границы — пострадавших не было.

Также утром был обстрелян Стародубский муниципальный округ, в результате чего якобы пострадало сельскохозяйственное предприятие. В этой связи российская пропагандистская Маргарита Симоньян написала, что по ферме был открыт огонь с РСЗО в результате чего пострадали несколько голов крупного рогатого скота.

"Киев из установок Град уничтожил в Брянской области трех коров. Другого Киева у них для нас нет", — прокомментировала случившееся Симоньян.

Отметим, что украинские официальные лица на момент публикации не комментировали удары по Брянскому дизельному заводу.

Ранее сообщалось, что военный аэродром "Халино" в Курске был атакован беспилотниками. По информации российского пропагандиста Бориса Рожина, один из упавших дронов оказался с "сюрпризом".