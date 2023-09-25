Удар по штабу Черноморского флота РФ: эксперт объяснил, что потеряли россияне (видео)

По информации эксперта Владимира Заблоцкого, в Севастополь были доставлены средства ПВО из Москвы и город считался якобы одним из самых защищенных в России.

Уничтожение штаба Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе помешало коммуникации с руководителями в Москве, а также психологически повлияло на россиян в Крыму, ведь противовоздушная оборона (ПВО) ВС РФ не смогла перехватить ракеты. Об этом военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий заявил в эфире телеканала FREEДОМ 25 сентября.

"Точные точечные удары, примененные в нужное время в нужном месте и в нужном размере. Более того, этот удар, кроме своего военного фактора по уничтожению противника — военной законной цели, он имеет еще морально-психологическое значение", — подчеркнул Заблоцкий.

По информации эксперта, в Севастополь были доставлены средства ПВО из Москвы и город считался якобы одним из самых защищенных в России.

"Именно из Москвы в Севастополь перетащили средства ПВО. В первые два или три часа нужны были уже 40 мест для срочной госпитализации. На тот момент завалы еще не разобрали, поскольку там первая ракета пробила здание до основания — подвала. Вторая, говорят, попала уже в горящее здание, что даже снимали туристы", — отметил он.

Заблоцкий отметил, что удары по штабу Черноморского флота РФ — вписываются в доктрину Украины и Крым должен быть освобожден.

"Для этого оборонительный потенциал оккупантов, которые там находятся, должен быть истощен и сведен на нет, вот и все", — сказал он.

По его словам, ракетный удар по зданию штаба и ликвидация командующего Черноморского флота РФ имеет большое значение: "Речь идет об управлении силами флота, об управлении сухопутными силами в Крыму. Там были достаточно высокопоставленные генералы, начальник штаба... Все это теперь потеряно... Сначала флагман потопили, теперь командующего к Кобзону отправили", — подытожил Владимир Заблоцкий.

Напомним, 22 сентября, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Минобороны России заявили об "успешном" отражении атаки дронов и ракет.

Тем временем в Сети появились кадры пожара в здании штаба Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасатели.