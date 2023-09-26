ВС РФ обстреляли переправу на границе с Румынией: пострадали десятки фур, есть раненые (видео)

Атака ударных дронов-камикадзе на регион продолжалась в течение двух часов. За прилетом одного из Shahed наблюдали люди на румынской стороне переправы.

В ночь на 26 сентября Вооруженные силы России обстреляли переправу Орловка — Исакча в Измаильском районе Одесской области. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно сообщалось о более чем 20 пострадавших машинах, рядом также находился рейсовый автобус, который следовал из Бухареста в Одессу. В соцсетях опубликовали видео, на котором одна из пассажирок делится впечатлениями от произошедшего. Судя по видео, автобус минимально пострадал — выбило несколько стекол.

Также была опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва с румынской стороны переправы.

Позже в Одесской областной военной администрации уточнили, что Измаильский район подвергся атаке ударных дронов, которая продолжалась около двух часов.

По данным ОВА, пострадала портовая инфраструктура и более 30 грузовых машин, 6 фур загорелись. Травмы получили двое водителей, один из них получил медицинскую помощь на месте, другой госпитализирован с травмой руки.

Также повреждены здание пункта пропуска и складские помещения.

Кадрами взрыва также поделился гражданин Румынии, который в момент удара пребывал на таможне, сообщает Euronews.

"Около трех часов ночи я приехал на таможню в Орловке, ехал из Херсона, после того как прошел паспортный контроль, услышал гул. Я сообщил об этом пограничнику. Он сказал, что он не слышал. На самом деле у меня было такое чувство, будто я попал не в тот фильм. Я ускорился и помчался так быстро, как только мог. Когда я подъехал к таможне, позади меня, на таможенной стоянке, взорвался дрон", — рассказал Петру Габор, свидетель пришествия.

"Я ускорился еще сильнее, быстро сел на паром и пытался дать понять людям, что приближаются еще, потому что было очень громко. Еще один дрон взорвался в 30-40 метрах от нас, на украинской таможне. Нам с автобусом удалось сесть на паром и естественно паром ушел. Дроны слышны очень далеко", — добавил Габор, свидетель пришествия.

Напомним, 4 сентября стало известно, что во время ночной массированной атаки ВС РФ несколько российских дронов-камикадзе Shahed 136 сдетонировали на румынской территории в районе Измаильского порта.

22 сентября президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Россия не атакует Румынию беспилотниками, но падение их обломков на румынскую территорию представляет "реальную проблему".