Масштабные пожары: россияне обстреляли инфраструктуру Николаевской и Черкасской областей

Как сообщили в ГСЧС, в Николаеве был масштабный пожар, а на следующий день обломки БПЛА упали в области, из-за чего загорелось агропредприятие. Есть попадание также на территории Черкасской области.

Вечером 25 сентября российская ракета поразила инфраструктурный объект в городе Николаеве, что привело к возникновению масштабного пожара. Ночью 26 сентября обломки сбитого беспилотника упали на территории агропредприятия в области, также есть попадание в инфраструктурный объект и Черкасской области. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщили в пресс-центре Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), а также глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Согласно сообщению ГСЧС, вечером 25 сентября враг осуществил ракетный удар по Николаеву. В результате попадания ракеты в инфраструктурный объект на окраине города загорелись сухая трава и кустарники. Пожарные оперативно справились с огнем, который охватил площадь в 5 гектаров.

Ночью 26 сентября российские захватчики продолжили свои атаки в Николаевской области. Это привело к падению обломков сбитого беспилотного летательного аппарата на территорию агропредприятия, расположенного на территории Березнеговатской территориальной общины Баштанского района. Спасатели успешно потушили пожар, который охватил площадь в 700 квадратных метров.

По предварительной информации, обстрелы не привели к жертвам и пострадавшим.

Попадание в инфраструктурный объект в Черкасской области

Кроме того, в Черкасской области в результате атаки ударных дронов пострадали инфраструктурный объект.

"Ночью враг атаковал нашу область "шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушные цели противника. Однако имеем попадание в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. Сейчас продолжается ликвидация последствий", — сообщил Табурец, глава Черкасской ОВА.

Напомним, ночью 26 сентября ВС РФ атаковали ударными дронами типа Shahed-136/131 города Украины. Всего в небе было зафиксировано 38 дронов, 26 из которых удалось уничтожить.

Также сообщалось, что 26 сентября ВС РФ атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека и три десятка грузовиков. Позже выяснилось, что удар нанесли по переправе Орловка — Исакча, а видео обстрела опубликовали граждане Румынии, которые наблюдали за этим с противоположной стороны переправы.