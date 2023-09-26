Противостояние США и Китая может уменьшить количество F-16 для Украины из-за Аргентины

Аргентина ищет новые истребители для собственных Воздушных сил. Китай предлагает истребители JF-17 прямо с конвейера, а США подержанные F-16 из Дании. Штатам важно не пустить КНР на свой "задний двор".

Воздушные силы Аргентины ищут обновления для собственного воздушного флота. Китай предлагает дешевые и новые JF-17, а США рассматривают возможность продажи датских подержанных F-16, чтобы противостоять китайцам. Об этом сообщает Breaking Defense.

Борьба за глобальное влияние между США и Китаем тихо перешла на "задний двор Америки", потому что Пекин предлагает свои истребители JF-17 Аргентине. Буэнос-Айрес хочет обновить парк авиации и рассматривает три варианта: подержанные датский F-16 A/B, индийские легкие самолеты Tejasta и новые китайские Chengdu JF-17 Thunder Block Three. Индийские СМИ пишут, что Аргентина отвергла индийскую разработку и рассматривает США и Китай.

Сейчас Аргентина имеет в строю около 20 самолетов A-4 Skyhawk в сомнительном техническом состоянии. Также сообщается, что Вашингтон давит на Буэнос-Айрес, чтобы они выбрали именно F-16, чтобы лишить Китай расширения присутствия в Латинской Америке. Последние годы КНР активно инвестируют в страны региона, поэтому глава Южного командования США генерал Лаура Ричардсон заявила, что это означает, что "КНР в 20 ярдах (18 м) от родины".

JF-17 не несет прямой угрозы США, проблема здесь в китайских технологиях на "заднем дворе Америки"

Также Конгресс дал разрешение на передачу третьим сторонам в Аргентину до 6 F-16 Block 10 и до 32 датских F-16 Block 15 на общую сумму 338 млн долларов. Источники в Госдепе подтвердили журналистам информацию о разрешении на поставку Арегнтине F-16 из Дании, но без уточнения количества самолетов.

GF-17 или Xialong (Лютый дракон) — это китайский истребитель, который был результатом модернизации J-7, который в свою очередь был копией советского МиГ-21. Китай предлагает 15-20 новых истребителей. Сами самолеты, как говорят многочисленные аналитики, не несут угрозы Штатам. Однако проблема заключается в том, что китайские самолеты будут сопровождаться развитием китайской инфраструктуры, по меньшей мере подрядчиками и инструкторами.

Для самой Аргентины выбор лежит между 40-летними F-16 и новыми GF-17, которые будут идти сразу одним пакетом с вооружением и оснащением. США могут предложить два пакета — один с самими самолетами, а второй — с оружием и оснащением. И проблема, которая касается Украины, заключается в том, что Дания уже пообещала Киеву передать 19 самолетов. Официальные лица говорят, что Дания планирует передать и Украине самолеты, и выделить первый транш Аргентине, но как это все будет в реальности с ограниченным количеством планеров — остается непонятным.

Напомним, 21 сентября в Бельгии заявили, что Украине могут передать истребители F-16. Надо проверить срок эксплуатации.

13 сентября в США заявили, что некоторые украинские летчики могут освоить F-16 за три месяца.