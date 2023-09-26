ВВС США заказали революционные ракеты SiAW для борьбы с быстрыми целями: что известно об оружии

Главным преимуществом разработки заключается в том, что ракета обнаруживает цели по радиочастотным сигналам, не выдавая свое местоположение. Это в целом значительно повышает выживаемость носителя, а также эффективность удара по противнику.

Военно-воздушные силы США заключили контракт с корпорацией Northrop Grumman на поставку инновационного оружия — ракеты SiAW, которая сможет атаковать наземные и воздушные цели по радиочастотным сигналам. Таким образом данное вооружение позволит значительно повысить эффективность американских вооруженных сил. О заключении сделки на сумму 705 млн долларов сообщила пресс-служба Northrop 25 сентября.

"При разработке SiAW компания Northrop Grumman использует опыт проектирования, разработки и производства систем вооружения, что позволит реализовать приоритеты ВВС в области цифровых технологий и ускорить создание боевых средств", — говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что специалисты Northrop в течение ближайших 36 месяцев проведут работы по интеграции платформы и завершению интенсивной программы летных испытаний — важнейшей фазы быстрого создания прототипов.

Все эти работы калифорнийская корпорация будет проводить на своем предприятии в Нортридже и в центре интеграции современных ракет — баллистической лаборатории Allegany, расположенной в Западной Вирджинии.

Что известно о ракете SiAW

Боеприпас Stand-in Attack Weapon (SiAW) это революционное оружие класса "воздух-земля", специально предназначенное для нейтрализации быстродвижущихся и непредсказуемых целей противника. В качестве инновационного ответа на все более сложные угрозы оружие имеет открытый архитектурный интерфейс. Это преимущество обеспечивает быструю модернизацию подсистем, что позволяет оснастить вооруженные силы расширенными возможностями.

В соответствии с амбициозной концепцией ВВС планируют начать эксплуатацию SiAW к 2026 году. Разработка и поставка на вооружение предусматривает несколько сегментов:

первая фаза завершается летными испытаниями управляемой ракеты;

вторая фаза завершается тремя дополнительными летными испытаниями и поставкой оставленных прототипов ракет SiAW.

Спектр применения

Ракета SiAW класса "воздух-земля" будет применяться самолетами пятого поколения, таких как F-35 и B-21. Она предназначена для уничтожения бронированной техники — танков и бронетранспортеров. Скорость и маневренность этих целей делает их сложными для поражения, но система SiAW обеспечивает эффективное решение для борьбы с ними.

SiAW класса "воздух-воздух" и "земля-воздух" предназначены для поражения быстродвижущихся военных целей в небе — это самолеты, истребители, боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Эти цели зачастую обладают высокой маневренностью и скоростью полета, что затрудняет их поражение традиционным зенитным оружием. Однако технологии Northrop дают возможность оснастить ракеты передовыми системами наведения, что позволяет эффективно отслеживать и перехватывать такие цели.

Главным преимуществом SiAW заключается в том, что ракета обнаруживает цели по радиочастотным сигналам, не выдавая свое местоположение. Это повышает шансы на выживание самолета-носителя и уменьшает риск обнаружения противником.

Ранее сообщалось, что ВВС США опубликовали новые фотографии стелс-бомбардировщика B-21 Raider, которые позволяют сравнить его с предшественником B-2 Spirit. На новых снимках заметны особенности компоновки — расположения стекла и иллюминаторов, воздухозаборников, а также стоек шасси.