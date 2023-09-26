Поставки будут постепенными: в Украину прибыло меньше половины ожидаемых танков Abrams, — WP

Всего американская сторона обязалась предоставить Вооруженным силам Украины 31 боевую машину. Прибытие первых танков подтвердил президент Владимир Зеленский.

Американские военные чиновники заявили, что поставки танков M1 Abrams в Украину будут осуществляться постепенно, однако они ожидают, что вся техника будет доставлена в ближайшие недели. По словам украинского высокопоставленного военного, к настоящему времени прибыло менее половины ожидаемых танков M1 Abrams. Об этом 26 сентября сообщили в Washington Post.

Как сообщил президент США Джо Байден, всего американская сторона обязалась поставить Вооруженным силам Украины 31 танк M1 Abrams.

При этом украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что первые машины уже прибыли на территорию Украины. По словам главы государства, в скором времени эффективность американских боевых машин можно будет увидеть на поле боя.

Отметим, что первые поставки в Украину тяжелых американски основных боевых танков (ОБТ) M1 Abrams совпали с осенним периодом, когда Силы обороны продолжают контрнаступление на южном и восточном фронте. В связи с этим военные эксперты озвучили особенности применения данной техники с учетом погодных условий в Украине в это время года.

В частности обозреватели выясняли, какой враг будет опаснее для "Абрамсов" — украинская грязь или российские противотанковые средства. Среди прочего отмечалось, что в целом танки Abrams могут выполнять боевые задачи в непогоду, так как они обладают соответствующими характеристиками проходимости. Однако осенний грунт может препятствовать маневренности танков, а это может превратить их в легкую добычу для российских ПТРК.

Напомним, около 200 украинских танкистов в Германии успешно прошли обучение на американских танках Abrams. Журналисты The Insider в августе сообщили, что украинские военные прошли 12-недельную подготовку и получили навыки управления и обслуживания американских ОБТ.