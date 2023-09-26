Склады, техника и личный состав: Тарнавский назвал потери ВС РФ на Таврическом направлении

По словам генерала Александра Тарнавского, украинские артиллеристы успешно выполнили 949 огневых задач за прошедшие сутки.

Армия России несет масштабные потери на Таврическом направлении. Так, за последние сутки ВСУ ликвидировали пять складов, 35 единиц техники. А потери в личном составе оккупантов составили 190 военных. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Согласно его заявлению, артиллерийские части Сил обороны успешно выполнили 949 огневых задач за прошедшие сутки.

"За последние сутки потери врага составили 190 человек (безвозвратные – 62, раненые — 127, плен — 1)", — рассказал Тарнавский.

Кроме того, генерал отметил, что Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить 35 единиц военной техники противника.

"В частности, 1 танк, 6 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 15 БпЛА, 8 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Также уничтожено 5 складов боеприпасов врага", — констатировал он.

В Генштабе ВСУ никак не комментировали прорыв линии обороны на момент публикации материала. Там лишь отметили, что Силы обороны продолжают держать оборону на занятых позициях и наносят значительные потери российским оккупантам.

Напомним, 22 сентября Александр Тарнавский сообщал, что зима не должна остановить контрнаступление ВСУ. По его словам, Силы обороны должны выйти к Токмаку, чтобы контрнаступление было успешным. Однако эта цель — минимум.