Супруги "волонтеры" из Киева продавали военным бесплатные авто, — ГБР

Благодаря фонду мужчина с женой растаможивали авто и подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы бесплатной передаче автомобилей ВСУ.

В Киеве ГБР разоблачило супругов, которые продавали военным автомобили, которые были бесплатно получены из-за рубежа в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

Установлено, что транспортные средства семейная пара ввозила в Украину под видом гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей. Для льготного таможенного оформления они использовали свой благотворительный фонд. Но вместо того, чтобы передавать бесплатно полученные за рубежом машины, фигуранты продавали их военнослужащим.

После продажи автомобилей "благотворители" подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы бесплатной передаче автомобилей ВСУ.

25 сентября при попытке продать 3 машины, полученные бесплатно в Литве, "дельцов" разоблачили. Они пытались выторговать за них $13 000.

"Мужчина сейчас задержан. Решается вопрос о сообщении махинаторам о подозрении и изъятии остальных авто, завезенных указанными лицами под видом гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.

Также в ГБР изучают, не причастны ли к схеме чиновники с таможни, которые могли способствовать незаконной легализации автомобилей на территории Украины.

Напомним, что в военкомате на Львовщине избили мужчину из Харькова, которого поймали на границе с Украиной. ГБР по факту избиения открыло уголовное производство.

Ранее сообщалось, что ГБР разоблачило в Киеве "детективов", которые продавали данные украинских топ-чиновников. Злоумышленники продавали адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов, сведения о пересечении госграницы.