В Украине могут локализовать производство универсальных БМП ASCOD (фото)

Одно из украинских предприятий в составе делегации прибыла в Испанию на завод General Dynamics, чтобы обсудить производство боевых машин в Украине.

Компания "Украинская бронетехника", европейское отделение General Dynamics и конгломерат Cztchoslovak Group рассматривают лицензионное производство боевых машин пехоты ASCOD. Об этом сообщает пресс-служба украинского предприятия.

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас заявил, что опыт войны показал огромную ценность бронетехники для сохранения жизни военных, поэтому планируется производить ASCOD в Украине. В испанском городе Трубия украинская делегация, в которую входили бойцы ВСУ, Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники посетили производственные испытания General Dynamics European Land Systems.

Испытания БМП ASCOD

Делегация ознакомилась с самыми современными технологиями производства для изготовления гусеничной и колесной техники. Украинские военные провели испытания на БМП, чтобы сравнить возможности ASCOD с теми машинами, которые уже есть в Вооруженных силах.

По сути ASCOD — это универсальная платформа, которая может иметь разнообразное вооружение: от 30-40 мм автоматических пушек типа MK 44 Bushmaster до 105-120-мм пушек и ПТРК. Платформа имеет противоминную защиту и бронирование, которое выдержит 14,5 мм боеприпас. Сейчас ASCOD находится на вооружении Испании, Великобритании, Австрии и других стран.

Кроме этого Бельбас заявил, что рассматривается вопрос поставки ASCOD в Украину и организации производства и обслуживания машин в кратчайшие сроки.

Напомним, 25 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на Форуме оборонных предприятий будет 165 компаний из 26 стран, чтобы усилить оборонные мощности.

10 сентября СМИ писали. что BAE Systems будет производить в Украине запчасти для артиллерии.