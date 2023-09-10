BAE Systems планирует производить запчасти для артиллерии в Украине, — FT

Производство элементов легкой гаубицы на существующих в Украине мощностях рассматривается как первый этап с последующим развертыванием выпуска другого более сложного оружия.

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Британская компания BAE Systems намеревается начать изготовление запасных компонентов для артиллерийского оборудования в Украине. Этот процесс может быть запущен в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил исполнительный директор компании Чарльз Вудберн, пишет Financial Times.

Он отметил, что речь идет о производстве компонентов для 105-миллиметровых легких гаубиц. Впервые BAE Systems уточнила конкретные временные рамки для этого процесса. —

Вероятно, в будущем компания может начать производство более сложного вооружения в Украине. Однако решение о строительстве завода в Украине и времени начала этого процесса будет приниматься позднее.

Что известно про компанию BAE Systems

BAE Systems — ведущий поставщик оружия для армий Великобритании и США. Предприятия концерна размещены в 40 странах, на них работают 93 тысячи человек. BAE Systems в этом году получила заказы на рекордные 84 млрд долларов.

3 августа СМИ писали, что BAE Systems построит завод по производству оружия в Украине.

Подобные соглашения Украина подписала с несколькими известными оборонными компаниями. Есть предложения от немецкой Rheinmetall и турецкой Baykar, напомнил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

BAE Systems производит средства радиотехнической и радиоэлектронной разведки для истребителей F-35 и Eurofighter Typhoon. Концерн имеет финансовую долю в MBDA, европейском разработчике и производителе ракетных систем, который выпускает линейку ракет воздушного базирования Meteor и Storm Shadow.

Британская транснациональная оборонная компания BAE Systems подписала соглашение о производстве в Украине гаубиц L119.