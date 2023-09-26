Десантники ВСУ показали, как прикрывают небо Украины из ПЗРК Stinger (видео)

Российские пилоты боятся залетать слишком близко к линии фронта из-за насыщенности украинской ПВО и меткости зенитчиков ВСУ.

Десантники-зенитчики 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины успешно защищают небо с ПЗРК Stinger и благодаря другому оружию. В Facebook пресс-служба подразделения сообщила подробности.

Бойцы на одном из направлений выполнения боевых задач и в дальнейшем эффективно уничтожать военную технику российских оккупантов. Защитники отметили, что одна из главных задач — помешать работе самолетов, вертолетов и беспилотников врага.

Оператор переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger Владимир заявил, что в начале войны ситуация была сложнее, ведь российские пилоты чувствовали себя безопасно в воздушном пространстве Украины. Теперь они боятся залетать слишком близко к линии фронта.

Во время подготовки к стрельбе бойцы пытаются найти укрытие. Если поблизости нет блиндажа, они самостоятельно пытаются обустроить позиции.

"Я сделал пуск, после того хотел еще", — добавил он, комментируя пользование ПЗРК.

Что такое "Стингер"

FIM-92 Stinger — переносные зенитно-ракетные комплексы, которые выпускают в США, начиная с 1978 года. Комплекс предназначен для обезвреживания воздушных целей на высоте от 180 м до 3,8 км. Стоимость — примерно 60-70 тыс. долл. Украина начала получать ПЗРК данного типа с первых дней войны, в том числе — и от США. По состоянию на март 2022 года их было почти 2 тыс. шт. Кроме того, определенное количество этих систем поступает в пакетах помощи, которые в течение войны ВСУ получают от американского правительства.

Напомним, 2 сентября бойцы ВСУ показали, как из ПЗРК Stinger успешно сбили ракету Х-101. Бойцы мобильной группы ПВО уничтожили две воздушные цели в течение двух недель. С помощью ПЗРК Stinger им удалось поразить по ракете Х-101 и дрону-камикадзе Shahed, которые угрожали украинской столице. В состав подразделения входили четверо бойцов, которые быстро перемещаются на нужную позицию на автомобиле Toyota Land Cruiser.