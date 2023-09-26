"Изнурительно и тяжело": в ВСУ показали, как бойцы преодолевают психологическую полосу препятствий (видео)

Бойцы считают, что испытание является чрезвычайно эффективным и впоследствии даст возможность воспользоваться соответствующими навыками уже в бою.

В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого продемонстрировали, как бойцы проходят психологическую полосу препятствий. В Facebook подразделения опубликовано соответствующее видео.

В бригаде отметили, что соответствующее испытание является тяжелым и изнурительным. Такая дистанция, как говорится в заметке, является все же чрезвычайно эффективной и впоследствии дает возможность воспользоваться навыками уже в бою.

"Иногда на грани возможностей, но уверенно движемся вперед! Потому что знаем, что обучение и тренировки — залог успеха в бою!" — сообщили защитники.

Что такое психологическая полоса препятствий

Психологическая полоса препятствий — испытание на физическую и психологическую выносливость украинских военнослужащих. Личному составу любого подразделения приходилось действовать слаженно и четко, чтобы преодолеть ее.

Полосу препятствий можно назвать неотъемлемой частью подготовки военнослужащих, спасателей и представителей других силовых структур. Преодоление полосы препятствий несет два типа развития — психологический и физический.

Первый, позволяет преодолеть свои страхи и контролировать их.

Второй — это непосредственно развитие физических качеств для преодоления различного типа препятствий на своем пути.

Напомним, 26 сентября 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ показала, как бойцы тренируются, чтобы успешно противостоять российским оккупантам. Благодаря слаженным учениям украинские танкисты успешно уничтожают российских захватчиков.

Также 26 сентября главнокомандующий Валерий Залужный показал подготовку мобилизованных в 151 учебном центре. Недавно мобилизованные украинцы и военные на ротации получают навыки планирования и ведения боя в обороне и наступлении.