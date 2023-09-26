"Это хорошая новость для всех": Умеров отреагировал на слухи о гибели адмирала РФ Соколова

Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал информацию о смерти руководителя ЧФ РФ, который якобы погиб в результате удара 25 сентября, хорошей новостью, поскольку наше государство и в дальнейшем проводит деоккупацию территорий.

Информацию о гибели российского адмирала Виктора Соколова, командующего Черноморским флотом России, не подтвердил и не опроверг министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом информирует CNN 26 сентября.

Руководитель ведомства подчеркнул, что российский военный оказался на территории Украины, которая временно оккупирована. Соколов не должен вообще там быть.

"Поэтому, если он мертв, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории", — процитировали американские журналисты Умерова.

"Гибель Соколова" — реакция России

В России 26 сентября показали якобы живого адмирала Виктора Соколова. Он якобы участвовал в заседании коллегии Министерства обороны России. В интернете распространили фрагменты видео заседания, правда, неизвестна дата создания соответствующего видео. Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию об уничтожении Соколова, а также не стал ее опровергать.

Фото: скрин видео

"Гибель командующего ЧФ РФ" — заявление ССО

В Силах специальных операций ВСУ 26 сентября отметили, что имеющиеся источники утверждают, что среди погибших действительно есть командующий ЧФ РФ. Сейчас уточнение данных происходит согласно соответствующей процедуре по сбору информации о результатах проведенной операции. В структуре отметили, что большое количество оккупантов до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.

Напомним, в ССО 25 сентября подытожили потери противника в результате успешной ракетной атаки и проведения спецоперации по уничтожению БДК "Минск" и штаба Черноморского флота России. В результате попаданий в здание штаба ЧФ РФ, который располагался на территории временно оккупированного Севастополя, погибли 34 российских офицера. В ССО заявили, что среди них и был адмирал Виктор Соколов, который занимал должность командующего Черноморского флота России.