По словам дипломата Сергея Алейника, Минск поддерживал и поддерживает мир в соседней стране, но в то же время ответственность за "провал" мирных переговоров в 2022 году была переложена на Киев.

В Беларуси отрицают сценарий, при котором их войска вступили бы в войну против Украины вместе с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Алейник в интервью агентству Associated Press 26 сентября.

По его словам, Минск не собирается воевать вместе с российскими оккупантами против ВСУ на поле боя. Когда журналисты задали ему подобный вопрос, то ответ был однозначным:

"Мой ответ – нет".

Отдельно Сергей Алейник высказался касаемо украинцев, которые не хотят и не нуждаются в "войне на истощение", а также заявил, что Беларусь якобы поддерживала и будет поддерживать мир в соседней стране. При этом, Киев и "другие косвенно вовлеченные стороны" с его стороны были обвинены в том, что попытка мирных переговоров в марте 2022 года были провалены.

Все общеизвестные факты о прямой причастности Беларуси к началу самого крупного вооруженного конфликта в Европе с 1945 года в МИД также решили проигнорировать. В частности речь про то, что попытка оккупации Киева и Киевской области началась с территории Беларуси, откуда и зашли российские оккупационные войска.

Также в их стране принимали на лечение раненных бойцов ВС РФ и предоставляли полигоны и инфраструктуру для подготовки мобилизованных.

Напомним, 22 сентября политик из Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша давит на Украину, потому что ее к этому принудили США, чтобы "слить" Киев. При этом, по его словам, Минск будет защищаться от стран запада — будет тратить деньги на беспилотники.