"Слабо подготовлены": в ISW объяснили, почему РФ не укомплектовала оборону на юге Украины

По данным экспертов, из-за успешного продвижения Сил обороны сильно деградировали элитные части ВДВ России, которые отвечали за контратаки на фронте.

Оккупационные войска переместили силы части 42-й мотострелковой дивизии вплоть до Токмака. Это указывает на то, что российское командование не усилило оборону в глубине на юге Украины. Об этом сообщается в отчете ISW.

В источнике предполагают, что ВС РФ разместили подразделения бойцов из 70-го и 71-го мотострелковых полков в рамках многоэшелонированной обороны между текущей линией фронта и Токмаком.

Аналитики отмечают, что части 42-й мотострелковой дивизии продолжают размещаться вплоть до Токмака, что подтверждает отсутствие у российского командования глубокой многоэшелонированной обороны на юге Украины.

Исходя из имеющейся информации, эксперты отмечают, что слабо подготовленные части 42-й мотострелковой дивизии из российской 58-й общевойсковой армии все чаще осуществляют контратаки в районе Новопрокоповки. Это может указывать на то, что результаты контрнаступательных операций украинских вооруженных сил могли оказать деградирующее воздействие на эти подразделения, по сравнению с более опытными частями ВДВ, которые ранее выполняли контратаки.

Недавно российские источники сообщили, что бойцы 3-го батальона 71-го мотострелкового полка участвовали в перестрелке с военной полицией 70-го мотострелкового полка в оккупированном Токмаке (70-й и 71-й полки принадлежат 42 дивизии).

"Присутствие бойцов 70-го и 71-го мотострелкового полков в Токмаке позволяет предположить, что российские войска разместили подразделения этих полков на протяжении всей многоэшелонированной обороны между нынешней линией фронта и Токмаком. Развертывание 70-го и 71-го мотострелковых полков еще в Токмаке позволяет предположить, что элементы тех же российских соединений и обороняемых на передовых позициях частей занимают позиции, вероятно, в меньшем количестве, в последующих оборонительных слоях", – отметили в ISW.

Аналитики считают, что существует возможность того, что незаметные части других российских подразделений и соединений могут занимать позиции в задних оборонительных линиях, несмотря на то, что текущее количество российских войск на передовой подсказывает, что это маловероятно.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW) от 24 сентября президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу остановить украинское контрнаступление до начала октября 2023 года.

Ранее, 22 сентября, командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит контрнаступление ВСУ в Запорожской области, а самый большой прорыв украинских сил еще впереди.