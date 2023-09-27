Россиян обязали отмечать аннексию украинских регионов: Путин может приехать на "праздник"

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что оккупированные части Донбасса, Запорожская и Херсонская области не являются для России новыми регионами, ведь "с XVIII века эти земли входили в состав страны".

Верхняя палата Федерального собрания РФ одобрила закон об установлении памятной даты 30 сентября. Страна-агрессор готовится праздновать "День "воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией". Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

О том, что Россия "обязательно отметит первую годовщину вхождения в состав четырех новых регионов", сказал спикер главы государства Дмитрий Песков.

Также от отметил, что пока не определено, примет ли участие в торжествах президент РФ Владимир Путин.

"Что касается графика президента, пока он окончательно не сформирован, на эту тему пока ничего не могу сказать", — признался Песков, отвечая на вопрос об участии Путина в торжествах.

По слова информагентства, закон об "установлении памятной даты 30 сентября — Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ", Совет Федерации одобрил в понедельник, 25 сентября.

На рассмотрение Госдумы документ внес президент России 12 сентября. А 19 сентября депутаты приняли законопроект в первом чтении и в целом в целом.

В сопроводительных материалах отмечается, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как "день принятия в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов России".

Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что оккупированные части Донбасса, Запорожская и Херсонская области не являются для страны новыми регионами, поскольку "с XVIII века эти земли входили в состав России, в их создании и освоении участвовали все народы России".

Попытка аннексии оккупированных территорий Украины

4 октября Совет Федерации РФ одобрил ратификацию документа об аннексии четырех областей Украины. Жителям этих регионов предлагают подать заявление на гражданство и принести присягу гражданина РФ.

28 сентября в ООН отреагировали на "референдумы" в оккупированных регионах Украины о присоединении к РФ. В ведомстве заявили, что Россия должна уважать украинские законы. Также там считают, что действия РФ — это эскалация конфликта.

Напомним, 26 сентября российские СМИ сообщили, что Москва будет добиваться от Вашингтона решения об участии диктатора Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).