"Преданы суверенитету Украины": в ООН рассказали, что означают российские псевдореферендумы

В ООН заявили, что Россия обязана уважать украинские законы. Также там считают, что действия РФ — это эскалация конфликта.

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Заместитель Генсека ООН Розмари ДиКарло заявила, что псевдореферендумы, которые провела РФ на оккупированных территориях Украины, не будут признаны законными. Они являются нарушениями норм международного права, о чем пишет CNN.

По словам ДиКарло, действия Российской Федерации показывают, что она настроена на дальнейшую эскалацию в войне. То "голосование", которое Москва устроила во время войны, нельзя рассматривать как законное волеизъявление проживающих людей. Чиновница отметила, что российские солдаты ходили по домам местных жителей, заставляя принимать участие в "референдумах".

"Позвольте мне повторить здесь, что Организация Объединенных Наций остается полностью преданной суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям ООН", — сказала ДиКарло.

Она также заявила, что РФ обязана уважать законы Украины во время управления оккупационными территориями.

Ранее Фокус сообщал, что россияне уже обнародовали итоги "референдумов" на оккупированных частях Украины. Жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы абсолютным большинством поддержали оккупацию Россией своих регионов. При этом в соцсетях опубликовали кадры, как коллаборанты учитывали пустые бюллетени при подсчете голосов.

Еще напомним, что Израиль не признает результаты псевдореферендумов в оккупированных частях Украины. Как заявляет израильский посол в Украине, Израиль признает суверенность и территориальную целостность нашей страны. Тем временем оккупанты уже нарисовали почти 100% поддержку за "присоединение" к РФ.

Также сообщалось, что премьер Эстонии назвала "референдумы" геноцидом украинского народа. Премьер-министр страны Кая Каллас считает, что псевдореферендумы являются инструментом в руках Кремля для стирания украинского народа и его идентичности.