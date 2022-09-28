"Віддані суверенітету України": в ООН розповіли, що означають російські псевдореферендуми

В ООН заявили, що Росія має поважати українські закони. Також там вважають, що дії РФ – це ескалація конфлікту.

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Заступник Генсека ООН Розмарі ДіКарло заявила, що псевдореферендуми, які провела РФ на окупованих територіях України, не будуть визнані законними. Вони є порушеннями норм міжнародного права, що пише CNN.

За словами ДіКарло, дії Російської Федерації показують, що вона налаштована на подальшу ескалацію у війні. Те "голосування", яке Москва влаштувала під час війни, не можна розглядати як законне волевиявлення людей, що проживають. Чиновниця зазначила, що російські солдати ходили будинками місцевих жителів, змушуючи брати участь у "референдумах".

"Дозвольте мені повторити тут, що Організація Об'єднаних Націй залишається повністю відданою суверенітету, єдності, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів згідно з відповідними резолюціями ООН", — сказала ДіКарло.

Вона також заявила, що РФ має поважати закони України під час управління окупаційними територіями.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни вже оприлюднили підсумки "референдумів" на окупованих частинах України. Жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито абсолютною більшістю підтримали окупацію Росією своїх регіонів. При цьому в соціальних мережах опублікували кадри, як колаборанти враховували порожні бюлетені при підрахунку голосів.

Ще нагадаємо, що Ізраїль не визнає результатів псевдореферендумів в окупованих частинах України. Як заявляє ізраїльський посол в Україні, Ізраїль визнає суверенність та територіальну цілісність нашої країни. Тим часом окупанти вже намалювали майже 100% підтримку за "приєднання" до РФ.

Також повідомлялося, що прем'єр Естонії назвала "референдуми" геноцидом українського народу. Прем'єр-міністр країни Кая Каллас вважає, що псевдореферендуми є інструментом у руках Кремля для стирання українського народу та його ідентичності.