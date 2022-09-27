Сталінські методи: прем'єрка Естонії назвала "референдуми" геноцидом українського народу

Прем'єр-міністриня країни Кая Каллас вважає, що псевдореферендуми є інструментом у руках Кремля для стирання українського народу та його ідентичності.

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Прем'єр-міністриня Естонії Кая Каллас у своєму Twitter прокоментувала проведення російськими окупантами псевдореферендумів на території України. За її словами, "референдуми" є інструментом геноциду, за допомогою якого Кремль намагається стерти український народ і його ідентичність.

Естонська лідерка вважає, що російське керівництво проводить щодо українців ту саму політику, що й Сталін щодо Естонії, влаштовуючи репресії протягом десятиліть.

"Те, що Росія робить на окупованих українських територіях, не є якоюсь "фальшивою демократією". Це інструмент геноциду, спрямований на стирання українського народу й ідентичності. Таку саму тактику Сталін застосував і в Естонії — відбулися десятиліття репресій. Ми не повинні дозволити цьому повторитися зараз", — написала Каллас.

Раніше естонська політикиня заявляла, що фейкові референдуми росіян матимуть зворотний ефект і згуртують багатьох для підтримки України, яка внаслідок отримає більше військової допомоги, а Москва отримає більше санкцій. За її словами, Росія продовжує шантажувати та намагається незаконно забрати те, що їй не належить.

"Ми ніколи цього не визнаємо. Україна має повне право повернути свою територію. Донбас, Крим, Херсон = це все Україна", — написала у Twitter Каллас.

Нагадаємо, голова окупаційної адміністрації в Луганській області Леонід Пасічник заявив про те, що "референдум" про входження "ЛНР" до складу Російської Федерації "практично відбувся". Окупаційна влада повідомляє про те, що в "голосуванні" взяли участь щонайменше 1 млн осіб.

За даними британської розвідки, президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих територій України вже цієї п'ятниці, 30 вересня. Водночас у британському оборонному відомстві вважають, що план Кремля провалиться, оскільки громадяни РФ серйозно стурбовані мобілізацією в країні.