Сталинские методы: премьер Эстонии назвала "референдумы" геноцидом украинского народа

Премьер-министр страны Кая Каллас считает, что псевдореферендумы являются инструментом в руках Кремля для стирания украинского народа и его идентичности.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем Twitter прокомментировала проведение российскими оккупантами псевдореферендумов на территории Украины. По ее словам, "референдумы" являются инструментом геноцида, с помощью которого Кремль пытается стереть украинский народ и его идентичность.

Эстонский лидер считает, что российское руководство проводит в отношении украинцев ту же политику, что и Сталин в отношении Эстонии, устраивая репрессии в течение десятилетий.

"То, что Россия делает на оккупированных украинских территориях, не является какой-то "фальшивой демократией". Это инструмент геноцида, направленный на стирание украинского народа и идентичности. Такую же тактику Сталин применил и в Эстонии – произошли десятилетия репрессий. Мы не должны позволить этому повториться сейчас", — написала Каллас.

Ранее эстонский политик заявляла, что фейковые референдумы россиян будут иметь обратный эффект и сплотят многих для поддержки Украины, которая в результате получит больше военной помощи, а Москва получит больше санкций. По ее словам, Россия продолжает шантажировать и пытается незаконно забрать то, что ей не принадлежит.

"Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон = это все Украина", — написала в Twitter Каллас.

Напомним, глава оккупационной администрации в Луганской области Леонид Пасечник заявил о том, что "референдум" о вхождении "ЛНР" в состав Российско Федерации "практически состоялся". Оккупационные власти сообщают о том, что в "голосовании" приняли участие по меньшей мере 1 млн человек.

По данным британской разведки, президент РФ Владимир Путин может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины уже в эту пятницу, 30 сентября. В то же время, в британском оборонном ведомстве считают, что план Кремля провалится, поскольку граждане РФ всерьез обеспокоены мобилизацией в стране.